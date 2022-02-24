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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/spetsoperatsiya-1774767269.html
Военная операция России на Украине принесет мир в регион, заявили в Турции
Военная операция России на Украине принесет мир в регион, заявили в Турции - РИА Новости, 24.02.2022
Военная операция России на Украине принесет мир в регион, заявили в Турции
Военная операция России на Украине принесет мир и спокойствие в регион, заявил РИА Новости глава турецкой партии "Родина" Догу Перинчек. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:28
2022-02-24T14:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
турция
россия
украина
донбасс
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Военная операция России на Украине принесет мир и спокойствие в регион, заявил РИА Новости глава турецкой партии "Родина" Догу Перинчек."Решимость России приносит мир в Черное море. Господин Путин реалистично констатирует, что Соединенные Штаты не отказались от своих амбиций по расширению НАТО на Восток. Господин Путин знает, что угрозы США нельзя остановить заявлениями. Военная операция России, оружие, используемое Россией, это оружие, которое приносит мир и спокойствие", - заявил генсек партии, которая ранее заявляла, что Турция должна покинуть НАТО, и выступала за развитие сотрудничества с РФ.По его словам, претензии США на мировое господство терпят крах."Царствование доллара подошло к концу. Мы приветствуем подъем гуманитарной, общественной, общительной и миролюбивой азиатской цивилизации из Турции, которая обеспечивает независимость национальных государств. Мы, как Турция, займем свое место среди основателей новой цивилизации. Пусть никто не сомневается в этом", - подчеркнул он.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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в мире, турция, россия, украина, донбасс
14:28 24.02.2022 (обновлено: 14:38 24.02.2022)
 
Военная операция России на Украине принесет мир в регион, заявили в Турции

Глава турецкой партии "Родина" Перинчек: операция России на Украине принесет мир в регион

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Военная операция России на Украине принесет мир и спокойствие в регион, заявил РИА Новости глава турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.
"Решимость России приносит мир в Черное море. Господин Путин реалистично констатирует, что Соединенные Штаты не отказались от своих амбиций по расширению НАТО на Восток. Господин Путин знает, что угрозы США нельзя остановить заявлениями. Военная операция России, оружие, используемое Россией, это оружие, которое приносит мир и спокойствие", - заявил генсек партии, которая ранее заявляла, что Турция должна покинуть НАТО, и выступала за развитие сотрудничества с РФ.
По его словам, претензии США на мировое господство терпят крах.
"Царствование доллара подошло к концу. Мы приветствуем подъем гуманитарной, общественной, общительной и миролюбивой азиатской цивилизации из Турции, которая обеспечивает независимость национальных государств. Мы, как Турция, займем свое место среди основателей новой цивилизации. Пусть никто не сомневается в этом", - подчеркнул он.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле назвали цели военной операции России в Донбассе
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреТурцияРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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