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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sovetskiy-1774906387.html
Байден утверждает, что Путин стремится "восстановить" Советский Союз
Байден утверждает, что Путин стремится "восстановить" Советский Союз - РИА Новости, 24.02.2022
Байден утверждает, что Путин стремится "восстановить" Советский Союз
Президент США Джо Байден заявил, что считает, будто российское руководство стремится воссоздать Советский Союз. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:10
2022-02-24T22:27
обострение ситуации в днр и лнр
ссср
в мире
джо байден
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украина
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает, будто российское руководство стремится воссоздать Советский Союз."Вы слышали его речь, он почти час рассказывал, почему он движется на Украину. У него более широкие амбиции на Украине, он хочет воссоздать бывший Советский Союз. Вот о чем это ", - сказал Байден в обращении к американцам.По словам Байдена, такие амбиции вступили бы в противоречие тому, в каком месте сейчас находится мир.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ссср, в мире, джо байден, владимир путин, россия, украина, донбасс
22:10 24.02.2022 (обновлено: 22:27 24.02.2022)
 
Байден утверждает, что Путин стремится "восстановить" Советский Союз

Президент США Байден утверждает, что Путин стремится "восстановить" Советский Союз

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкГосударственные флаг СССР
Государственные флаг СССР - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает, будто российское руководство стремится воссоздать Советский Союз.
"Вы слышали его речь, он почти час рассказывал, почему он движется на Украину. У него более широкие амбиции на Украине, он хочет воссоздать бывший Советский Союз. Вот о чем это ", - сказал Байден в обращении к американцам.
По словам Байдена, такие амбиции вступили бы в противоречие тому, в каком месте сейчас находится мир.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден сравнил новые санкции против России с ее отключением от SWIFT
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСССРВ миреДжо БайденВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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