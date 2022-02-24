https://ria.ru/20220224/sovetskiy-1774906387.html

Байден утверждает, что Путин стремится "восстановить" Советский Союз

Байден утверждает, что Путин стремится "восстановить" Советский Союз - РИА Новости, 24.02.2022

Байден утверждает, что Путин стремится "восстановить" Советский Союз

Президент США Джо Байден заявил, что считает, будто российское руководство стремится воссоздать Советский Союз. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T22:10

2022-02-24T22:10

2022-02-24T22:27

обострение ситуации в днр и лнр

ссср

в мире

джо байден

владимир путин

россия

украина

донбасс

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает, будто российское руководство стремится воссоздать Советский Союз."Вы слышали его речь, он почти час рассказывал, почему он движется на Украину. У него более широкие амбиции на Украине, он хочет воссоздать бывший Советский Союз. Вот о чем это ", - сказал Байден в обращении к американцам.По словам Байдена, такие амбиции вступили бы в противоречие тому, в каком месте сейчас находится мир.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

ссср, в мире, джо байден, владимир путин, россия, украина, донбасс