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Биография Елены Соловей

Биография Елены Соловей - РИА Новости, 24.02.2022

Биография Елены Соловей

Народная артистка РСФСР Елена Яковлевна Соловей родилась 24 февраля 1947 года в городе Нойштрелиц (Германия) в семье фронтовиков. Отец был политработником... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T04:31

2022-02-24T04:31

2022-02-24T14:50

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Народная артистка РСФСР Елена Яковлевна Соловей родилась 24 февраля 1947 года в городе Нойштрелиц (Германия) в семье фронтовиков. Отец был политработником советского гарнизона, мама — медицинской сестрой.В 1950 году семья вернулась в СССР и поселилась в Красноярске, затем переехала в Москву. Елена Соловей занималась в студии при московском Центральном доме культуры железнодорожников, читала стихи с эстрады. В 1970 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова) (актерская мастерская Бориса Бабочкина).В 1970 году актриса по рекомендации знаменитого актера Иннокентия Смоктуновского получила приглашение работать в труппе Малого театра. Однако Елена Соловей вышла замуж и переехала в Ленинград (ныне Санкт-Петербург).В 1983-1991 годах играла в Ленинградском театре имени Ленсовета (ныне Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета). Ее первой ролью в 1983 году стала роль Майи Алейниковой в спектакле "Победительница" по пьесе Алексея Арбузова в дуэте с актером Михаилом Боярским. Среди других работ — Нора Марш ("Земля обетованная" Сомерсета Моэма, 1984), Маша ("Я — женщина" Виктора Мережко, 1986). Была задействована в постановках "Круглый стол под абажуром" по пьесе Виктора Арро (1986), "Завтра была война" по повести Бориса Васильева (1987) и других.Последней работой актрисы на ленинградской сцене стал спектакль "Фотофиниш" по сценарию и в постановке британского драматурга и режиссера Питера Устинова. Дебют Елены Соловей в кино состоялся в 1967 году в короткометражном фильме "В горах мое сердце". Первыми большими ролями актрисы стали работы в фильмах "Цветы запоздалые" и "Король-олень" в 1969 году.После переезда в Ленинград актриса устроилась работать на киностудию "Ленфильм" и начала много сниматься в кино. Среди наиболее ярких ролей 1970-х годов — "О любви" (1971), "Драма из старинной жизни" (1972), "Егор Булычев и другие" (1972), "Дети Ванюшина" (1974).В 1975 году после исполнения роли звезды немого кино Ольги Вознесенской в фильме режиссера Никиты Михалкова "Раба любви" к Елене Соловей пришел успех. Актриса продолжила работать с Михалковым в его фильмах "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977) и "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1980).Первая картина получила приз международного фестиваля в Сан-Себастьяне (Испания) (1977), премию "Давид Донателло" (Италия) (1978) и другие награды. А роль Ольги Ильинской в фильме "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" принесла актрисе приз "Серебряный щит Оксфорда" за исполнение главной женской роли на международном кинофестивале в Оксфорде (Великобритания) (1980). К 1980-м годам относятся роли Елены Соловей в известных фильмах "Вам и не снилось" (1981), "Бешеные деньги" (1982), "Блондинка за углом" (1984), "Колье Шарлотты" (1984), "Жизнь Клима Самгина" (1985), "Одинокая женщина желает познакомиться" (1986), "Единожды солгав" (1987) и других.В 1991 году Елена Соловей снялась в фильме "Анна Карамазофф", ставшим одним из последних в ее кинокарьере в СССР.В 1991 году Елена Соловей вместе с семьей переехала в США.В 1996 году снялась в фильме "Тина и Ланс". В 2001 году сыграла главную роль в российско-американском сериале "П.М.Ж". В 2002 году сыграла роль второго плана в популярном сериале "Клан Сопрано". В последующем снималась в таких американских фильмах как "Хозяева ночи" (2007), "Воздух внутри нее" (2011, короткометражный), "Роковая страсть" (2013), "Затерянный город Z" (2016).В США Елена Соловей также работала в театре Александра Журбина "Блуждающие звезды", вела авторский проект "Кулисы" на радио в Нью-Джерси.Также играла в русскоязычном театре имени Леонида Варпаховского (Канада).В 2001 году Елена Соловей стала организатором детской творческой студии "Этюд" для детей из русскоязычных семей.Елена Соловей — народная артистка РСФСР (1990).Удостоена призов международного кинофестиваля в Оксфорде "Серебряный щит Оксфорда" за исполнение главной женской роли (1980), Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль второго плана в картине "Группа крови — ноль" (другое название "Факт") (1981) и других.С 1971 года состояла в браке с художником Юрием Пугачом (1945-2019). В браке родились сын и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, елена соловей , россия, германия