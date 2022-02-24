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Слой снега в Москве уменьшится до 13 сантиметров к 6 марта, заявил эксперт
Слой снега в Москве уменьшится до 13 сантиметров к 6 марта, заявил эксперт - РИА Новости, 24.02.2022
Слой снега в Москве уменьшится до 13 сантиметров к 6 марта, заявил эксперт
Аномальная температура в Москве сохранится до конца месяца, а снежный покров до конца следующей недели уменьшится до 13 сантиметров, что обычно бывает в начале... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T23:41
2022-02-24T23:41
общество
москва
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Аномальная температура в Москве сохранится до конца месяца, а снежный покров до конца следующей недели уменьшится до 13 сантиметров, что обычно бывает в начале апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Текущий февраль, который на 5 градусов выше нормы, до конца месяца сохранит такую аномалию температуры. В атмосфере по-прежнему будет преобладать повышенный фон атмосферного давления, что обеспечит минимальную вероятность осадков с прояснениями в облаках. В ночь на пятницу в Москве, в условиях малооблачной погоды, воздух остынет до минус 3-5, по области подморозит до минус 2-7, а днем в воздух в столице успеет прогреться до плюс 2-4, по области будет от нуля до плюс 5", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, в субботу показания термометров почти не изменятся, однако небо нахмурится, но до существенных осадков дело не дойдет. В воскресенье из-за туч снова выглянет солнце, в темное время суток будет 0…-5 в дневные часы 0…+5, что соответствует климатическим показателям конца марта."При этом снежный покров, который сейчас составляет 18 сантиметров, а это уже вдвое меньше положенного, до конца следующей недели уменьшится до 13 сантиметров, что обычно бывает аж в первые числа апреля", - добавил Тишковец.
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общество, москва
23:41 24.02.2022
 
Слой снега в Москве уменьшится до 13 сантиметров к 6 марта, заявил эксперт

Эксперт: слой снега в Москве уменьшится до 13 сантиметров к 6 марта

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Аномальная температура в Москве сохранится до конца месяца, а снежный покров до конца следующей недели уменьшится до 13 сантиметров, что обычно бывает в начале апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Текущий февраль, который на 5 градусов выше нормы, до конца месяца сохранит такую аномалию температуры. В атмосфере по-прежнему будет преобладать повышенный фон атмосферного давления, что обеспечит минимальную вероятность осадков с прояснениями в облаках. В ночь на пятницу в Москве, в условиях малооблачной погоды, воздух остынет до минус 3-5, по области подморозит до минус 2-7, а днем в воздух в столице успеет прогреться до плюс 2-4, по области будет от нуля до плюс 5", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, в субботу показания термометров почти не изменятся, однако небо нахмурится, но до существенных осадков дело не дойдет. В воскресенье из-за туч снова выглянет солнце, в темное время суток будет 0…-5 в дневные часы 0…+5, что соответствует климатическим показателям конца марта.
"При этом снежный покров, который сейчас составляет 18 сантиметров, а это уже вдвое меньше положенного, до конца следующей недели уменьшится до 13 сантиметров, что обычно бывает аж в первые числа апреля", - добавил Тишковец.
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 15:40
В Удмуртии обрушилась кровля ледового катка из-за снега
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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