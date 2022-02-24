https://ria.ru/20220224/sneg-1774920578.html

Слой снега в Москве уменьшится до 13 сантиметров к 6 марта, заявил эксперт

Слой снега в Москве уменьшится до 13 сантиметров к 6 марта, заявил эксперт - РИА Новости, 24.02.2022

Слой снега в Москве уменьшится до 13 сантиметров к 6 марта, заявил эксперт

Аномальная температура в Москве сохранится до конца месяца, а снежный покров до конца следующей недели уменьшится до 13 сантиметров, что обычно бывает в начале... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T23:41

2022-02-24T23:41

2022-02-24T23:41

общество

москва

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Аномальная температура в Москве сохранится до конца месяца, а снежный покров до конца следующей недели уменьшится до 13 сантиметров, что обычно бывает в начале апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Текущий февраль, который на 5 градусов выше нормы, до конца месяца сохранит такую аномалию температуры. В атмосфере по-прежнему будет преобладать повышенный фон атмосферного давления, что обеспечит минимальную вероятность осадков с прояснениями в облаках. В ночь на пятницу в Москве, в условиях малооблачной погоды, воздух остынет до минус 3-5, по области подморозит до минус 2-7, а днем в воздух в столице успеет прогреться до плюс 2-4, по области будет от нуля до плюс 5", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, в субботу показания термометров почти не изменятся, однако небо нахмурится, но до существенных осадков дело не дойдет. В воскресенье из-за туч снова выглянет солнце, в темное время суток будет 0…-5 в дневные часы 0…+5, что соответствует климатическим показателям конца марта."При этом снежный покров, который сейчас составляет 18 сантиметров, а это уже вдвое меньше положенного, до конца следующей недели уменьшится до 13 сантиметров, что обычно бывает аж в первые числа апреля", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20220223/katok-1774545322.html

москва

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, москва