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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/snaryady-1774813745.html
На севере Крыма разорвались несколько снарядов
На севере Крыма разорвались несколько снарядов - РИА Новости, 24.02.2022
На севере Крыма разорвались несколько снарядов
Несколько разрывов снарядов отмечено в Джанкойском районе на территории республики Крым у села Рюмшино, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:37
2022-02-24T16:41
республика крым
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
сергей аксенов (политик)
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Несколько разрывов снарядов отмечено в Джанкойском районе на территории республики Крым у села Рюмшино, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Сегодня утром в селе Рюмшино Джанкойского района обнаружены несколько воронок возле жилых домов. Пострадали кровли, выбиты стекла. Пострадавших нет. На данный момент все спокойно, ситуация под контролем. Подача электроэнергии в село будет восстановлена в течение суток", - приводит слова Аксенова его пресс-служба.Он добавил, что обстрел привел к повреждению кровли и окон в нескольких домовладениях. В поле рядом с селом также обнаружены глубокие воронки от разрывов боеприпасов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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республика крым
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республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), донбасс
16:37 24.02.2022 (обновлено: 16:41 24.02.2022)
 
На севере Крыма разорвались несколько снарядов

Глава Крыма Аксенов: на севере Крыма разорвались несколько снарядов, пострадавших нет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии в Крыму
Сотрудник Росгвардии в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Сотрудник Росгвардии в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Несколько разрывов снарядов отмечено в Джанкойском районе на территории республики Крым у села Рюмшино, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Сегодня утром в селе Рюмшино Джанкойского района обнаружены несколько воронок возле жилых домов. Пострадали кровли, выбиты стекла. Пострадавших нет. На данный момент все спокойно, ситуация под контролем. Подача электроэнергии в село будет восстановлена в течение суток", - приводит слова Аксенова его пресс-служба.
Он добавил, что обстрел привел к повреждению кровли и окон в нескольких домовладениях. В поле рядом с селом также обнаружены глубокие воронки от разрывов боеприпасов.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Снаряд - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Кубани разорвался боеприпас, вылетевший со стороны Украины
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРеспублика КрымПроисшествияСергей Аксенов (политик)Донбасс
 
 
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