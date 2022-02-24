https://ria.ru/20220224/snaryady-1774813745.html
На севере Крыма разорвались несколько снарядов
На севере Крыма разорвались несколько снарядов - РИА Новости, 24.02.2022
На севере Крыма разорвались несколько снарядов
Несколько разрывов снарядов отмечено в Джанкойском районе на территории республики Крым у села Рюмшино, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:37
2022-02-24T16:37
2022-02-24T16:41
республика крым
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
сергей аксенов (политик)
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Несколько разрывов снарядов отмечено в Джанкойском районе на территории республики Крым у села Рюмшино, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Сегодня утром в селе Рюмшино Джанкойского района обнаружены несколько воронок возле жилых домов. Пострадали кровли, выбиты стекла. Пострадавших нет. На данный момент все спокойно, ситуация под контролем. Подача электроэнергии в село будет восстановлена в течение суток", - приводит слова Аксенова его пресс-служба.Он добавил, что обстрел привел к повреждению кровли и окон в нескольких домовладениях. В поле рядом с селом также обнаружены глубокие воронки от разрывов боеприпасов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), донбасс
16:37 24.02.2022 (обновлено: 16:41 24.02.2022)
На севере Крыма разорвались несколько снарядов
Глава Крыма Аксенов: на севере Крыма разорвались несколько снарядов, пострадавших нет