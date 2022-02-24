https://ria.ru/20220224/snaryady-1774813745.html

На севере Крыма разорвались несколько снарядов

На севере Крыма разорвались несколько снарядов - РИА Новости, 24.02.2022

На севере Крыма разорвались несколько снарядов

Несколько разрывов снарядов отмечено в Джанкойском районе на территории республики Крым у села Рюмшино, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:37

2022-02-24T16:37

2022-02-24T16:41

республика крым

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

сергей аксенов (политик)

донбасс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Несколько разрывов снарядов отмечено в Джанкойском районе на территории республики Крым у села Рюмшино, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Сегодня утром в селе Рюмшино Джанкойского района обнаружены несколько воронок возле жилых домов. Пострадали кровли, выбиты стекла. Пострадавших нет. На данный момент все спокойно, ситуация под контролем. Подача электроэнергии в село будет восстановлена в течение суток", - приводит слова Аксенова его пресс-служба.Он добавил, что обстрел привел к повреждению кровли и окон в нескольких домовладениях. В поле рядом с селом также обнаружены глубокие воронки от разрывов боеприпасов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/boepripas-1774800766.html

республика крым

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), донбасс