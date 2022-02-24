https://ria.ru/20220224/slyusar-1774881111.html

Британия ввела санкции против руководителей крупнейших российских компаний

Британия ввела санкции против руководителей крупнейших российских компаний - РИА Новости, 24.02.2022

Британия ввела санкции против руководителей крупнейших российских компаний

Новые санкции Великобритании коснулись руководства ряда российских крупнейших компаний в связи с операцией России по демилитаризации на Украине, следует из... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T20:37

2022-02-24T20:37

2022-02-24T21:43

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

великобритания

юрий слюсарь

санкции

общество

экономика

россия

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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Новые санкции Великобритании коснулись руководства ряда российских крупнейших компаний в связи с операцией России по демилитаризации на Украине, следует из опубликованного санкционного списка.В индивидуальный санкционный список вошли вице-президент ВТБ Денис Бортников, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, акционер Сибура Кирилл Шамалов, генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь и глава Новикомбанка Елена Георгиева.Санкции введены в соответствии с новым санкционным режимом Британии, который позволяет водить санкции против любых лиц, которые поддерживают правительство России или получают выгоду от правительства России, это касается и руководителей государственных компаний.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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великобритания

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

объединенная авиастроительная корпорация (оак), великобритания, юрий слюсарь , санкции, общество, экономика, россия