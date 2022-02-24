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Британия ввела санкции против руководителей крупнейших российских компаний
Британия ввела санкции против руководителей крупнейших российских компаний - РИА Новости, 24.02.2022
Британия ввела санкции против руководителей крупнейших российских компаний
Новые санкции Великобритании коснулись руководства ряда российских крупнейших компаний в связи с операцией России по демилитаризации на Украине, следует из... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T20:37
2022-02-24T21:43
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
великобритания
юрий слюсарь
санкции
общество
экономика
россия
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Новые санкции Великобритании коснулись руководства ряда российских крупнейших компаний в связи с операцией России по демилитаризации на Украине, следует из опубликованного санкционного списка.В индивидуальный санкционный список вошли вице-президент ВТБ Денис Бортников, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, акционер Сибура Кирилл Шамалов, генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь и глава Новикомбанка Елена Георгиева.Санкции введены в соответствии с новым санкционным режимом Британии, который позволяет водить санкции против любых лиц, которые поддерживают правительство России или получают выгоду от правительства России, это касается и руководителей государственных компаний.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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объединенная авиастроительная корпорация (оак), великобритания, юрий слюсарь , санкции, общество, экономика, россия
20:37 24.02.2022 (обновлено: 21:43 24.02.2022)
 
Британия ввела санкции против руководителей крупнейших российских компаний

Новые санкции Британии коснулись руководства нескольких российских крупнейших компаний

© REUTERS / May JamesЗдание Парламента в Лондоне, Великобритания
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / May James
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Новые санкции Великобритании коснулись руководства ряда российских крупнейших компаний в связи с операцией России по демилитаризации на Украине, следует из опубликованного санкционного списка.
В индивидуальный санкционный список вошли вице-президент ВТБ Денис Бортников, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, акционер Сибура Кирилл Шамалов, генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь и глава Новикомбанка Елена Георгиева.
Санкции введены в соответствии с новым санкционным режимом Британии, который позволяет водить санкции против любых лиц, которые поддерживают правительство России или получают выгоду от правительства России, это касается и руководителей государственных компаний.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ВеликобританияЮрий СлюсарьСанкцииОбществоЭкономикаРоссия
 
 
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