https://ria.ru/20220224/slutskiy-1774638663.html

Россия не собирается завоевывать Украину, заявил Слуцкий

Россия не собирается завоевывать Украину, заявил Слуцкий - РИА Новости, 24.02.2022

Россия не собирается завоевывать Украину, заявил Слуцкий

Россия не собирается завоевывать Украину, хочет помочь республикам Донбасса, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:08

2022-02-24T08:08

2022-02-24T08:41

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ГАВАНА, 24 фев - РИА Новости. Россия не собирается завоевывать Украину, хочет помочь республикам Донбасса, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Мы не собираемся захватывать Украину, как в этом нас обвиняют на самой Украине и не только. Мы собираемся только помочь тем двум независимым отныне государствам, с которыми у нас заключены о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, включая, как мы знаем, и сотрудничество в военной сфере", - подчеркнул политик.Отвечая на вопрос, как далеко Россия собирается продвинуться на территорию и каков масштаб участия, Слуцкий заверил: "Точно не до Киева, мы не собираемся развязывать никакой войны".Он добавил, что агрессивных планов в отношении Киева, несмотря на его агрессивное поведение с подогревом Запада в последние годы и месяцы, у России нет."Никаких агрессивных планов в отношении тем более Киева, несмотря на агрессивное поведение Киева в последние годы и месяцы с подогревом Запада по поставкам летального оружия. Никаких таких планов у нас нет и быть не может. Речь идет именно об обеспечении безопасности в границах сегодняшних Донецкой и Луганской республик", - заявил Слуцкий."(...) Взрывы у Киева, знаете, люди без совести, без чести и без каких-либо тормозов могут устроить реальные взрывы, чтобы кто-то погиб и обвинить в этом Россию. Я надеюсь, что этого не произойдет", - добавил парламентарий.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/germaniya-1774642268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия