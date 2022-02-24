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Новости Подмосковья
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Центр реабилитации слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде
Центр реабилитации слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 24.02.2022
Центр реабилитации слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде
Уникальный центр социализации и реабилитации слепоглухих откроется в Сергиевом Посаде. Там людям будут помогать приспособиться к самостоятельной жизни после... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:23
2022-02-24T19:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Уникальный центр социализации и реабилитации слепоглухих откроется в Сергиевом Посаде. Там людям будут помогать приспособиться к самостоятельной жизни после выпуска из находящегося поблизости специнтерната. Об этом сообщил телеканал "360".Условия в центре будут максимально приближены к городской среде, чтобы слепоглухие люди могли адаптироваться к жизни в городе. Центр будет принимать людей и из других регионов. В нем будет два двухэтажных жилых корпуса, в которых одновременно смогут проживать до 100 человек. Кроме того, на территории центра будут помещение лечебного профиля, учебно-производственные мастерские и спортивный блок с бассейном.После выпуска из центра люди смогут начать самостоятельную жизнь.Открытие центра запланировано на декабрь 2023 года.
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Алина Курамшина
Алина Курамшина
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московская область (подмосковье)
19:23 24.02.2022
 

Центр реабилитации слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде

© РИА Новости / Александр КондратюкПедагог помогает ребенку с помощью рук познать окружающий мир
Педагог помогает ребенку с помощью рук познать окружающий мир - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Уникальный центр социализации и реабилитации слепоглухих откроется в Сергиевом Посаде. Там людям будут помогать приспособиться к самостоятельной жизни после выпуска из находящегося поблизости специнтерната. Об этом сообщил телеканал "360".
"Сейчас это интернат от трех до 18 лет. Наша задача – чтобы все-таки, когда человеку исполнилось 18, тоже оказать поддержку, научить профессиям. Это дети с тяжелыми заболеваниями, и мы должны быть рядом", – рассказал губернатор МО Андрей Воробьев.
Условия в центре будут максимально приближены к городской среде, чтобы слепоглухие люди могли адаптироваться к жизни в городе. Центр будет принимать людей и из других регионов. В нем будет два двухэтажных жилых корпуса, в которых одновременно смогут проживать до 100 человек. Кроме того, на территории центра будут помещение лечебного профиля, учебно-производственные мастерские и спортивный блок с бассейном.
После выпуска из центра люди смогут начать самостоятельную жизнь.
"У них будет возможность самостоятельно выходить в город, общаться со своими друзьями, знакомыми – это очень важно. Это не закрытое, а открытое учреждение, которое поможет им социализироваться", – рассказала директор дома-интерната в Сергиевом Посаде Галина Епифанова.
Открытие центра запланировано на декабрь 2023 года.
Опубликовано: Алина Курамшина
 
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