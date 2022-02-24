https://ria.ru/20220224/slepoglukhie-1774866798.html

Центр реабилитации слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде

Центр реабилитации слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 24.02.2022

Центр реабилитации слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде

Уникальный центр социализации и реабилитации слепоглухих откроется в Сергиевом Посаде. Там людям будут помогать приспособиться к самостоятельной жизни после... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:23

2022-02-24T19:23

2022-02-24T19:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Уникальный центр социализации и реабилитации слепоглухих откроется в Сергиевом Посаде. Там людям будут помогать приспособиться к самостоятельной жизни после выпуска из находящегося поблизости специнтерната. Об этом сообщил телеканал "360".Условия в центре будут максимально приближены к городской среде, чтобы слепоглухие люди могли адаптироваться к жизни в городе. Центр будет принимать людей и из других регионов. В нем будет два двухэтажных жилых корпуса, в которых одновременно смогут проживать до 100 человек. Кроме того, на территории центра будут помещение лечебного профиля, учебно-производственные мастерские и спортивный блок с бассейном.После выпуска из центра люди смогут начать самостоятельную жизнь.Открытие центра запланировано на декабрь 2023 года.

московская область (подмосковье)

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2022

Алина Курамшина

Алина Курамшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Курамшина

московская область (подмосковье)