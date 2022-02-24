17:15 24.02.2022 (обновлено: 17:40 24.02.2022)
Шредер призвал ЕС не обрубать полностью связи с Россией
Экс-канцлер Германии Шредер призвал ЕС не обрубать полностью связи с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шрёдер на Евразийском экономическом форуме в Вероне
Председатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шрёдер на Евразийском экономическом форуме в Вероне
БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Будущие санкции не должны полностью отрубить сохраняющиеся политические, экономические и межобщественные связи между Европой и Россией, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, комментируя ситуацию на Украине.
"Война и связанные с ней страдания людей на Украине должны быть прекращены как можно быстрее. Это – ответственность российского правительства. В прошлые годы много говорилось об ошибках и упущениях в отношениях между Западом и Россией. И было много ошибок с обеих сторон. Но даже интересы России в сфере безопасности не оправдывают применение военных средств. И, заглядывая в будущее, верно, что теперь при необходимых санкциях нужно обратить внимание на то, чтобы сохраняющиеся политические, экономические и межобщественные связи между Европой и Россией не были полностью отрублены", - написал канцлер в соцсети Linkedin.
Экс-канцлер добавил, что эти связи, "несмотря на нынешнюю драматическую ситуацию", являются "основанием для надежды, которая есть у всех нас – что диалог о мире и безопасности на нашем континенте снова возможен".
Опубликовано: Влада Копылова