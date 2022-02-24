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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/shreder-1774826868.html
Шредер призвал ЕС не обрубать полностью связи с Россией
Шредер призвал ЕС не обрубать полностью связи с Россией - РИА Новости, 24.02.2022
Шредер призвал ЕС не обрубать полностью связи с Россией
Будущие санкции не должны полностью отрубить сохраняющиеся политические, экономические и межобщественные связи между Европой и Россией, заявил экс-канцлер ФРГ... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:15
2022-02-24T17:40
обострение ситуации в днр и лнр
герхард шредер
германия
в мире
россия
европа
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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Будущие санкции не должны полностью отрубить сохраняющиеся политические, экономические и межобщественные связи между Европой и Россией, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, комментируя ситуацию на Украине."Война и связанные с ней страдания людей на Украине должны быть прекращены как можно быстрее. Это – ответственность российского правительства. В прошлые годы много говорилось об ошибках и упущениях в отношениях между Западом и Россией. И было много ошибок с обеих сторон. Но даже интересы России в сфере безопасности не оправдывают применение военных средств. И, заглядывая в будущее, верно, что теперь при необходимых санкциях нужно обратить внимание на то, чтобы сохраняющиеся политические, экономические и межобщественные связи между Европой и Россией не были полностью отрублены", - написал канцлер в соцсети Linkedin.Экс-канцлер добавил, что эти связи, "несмотря на нынешнюю драматическую ситуацию", являются "основанием для надежды, которая есть у всех нас – что диалог о мире и безопасности на нашем континенте снова возможен".
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Влада Копылова
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герхард шредер, германия, в мире, россия, европа
17:15 24.02.2022 (обновлено: 17:40 24.02.2022)
 
Шредер призвал ЕС не обрубать полностью связи с Россией

Экс-канцлер Германии Шредер призвал ЕС не обрубать полностью связи с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шрёдер на Евразийском экономическом форуме в Вероне
Председатель совета директоров компании Роснефть Герхард Шрёдер на Евразийском экономическом форуме в Вероне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шрёдер на Евразийском экономическом форуме в Вероне
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Будущие санкции не должны полностью отрубить сохраняющиеся политические, экономические и межобщественные связи между Европой и Россией, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, комментируя ситуацию на Украине.
"Война и связанные с ней страдания людей на Украине должны быть прекращены как можно быстрее. Это – ответственность российского правительства. В прошлые годы много говорилось об ошибках и упущениях в отношениях между Западом и Россией. И было много ошибок с обеих сторон. Но даже интересы России в сфере безопасности не оправдывают применение военных средств. И, заглядывая в будущее, верно, что теперь при необходимых санкциях нужно обратить внимание на то, чтобы сохраняющиеся политические, экономические и межобщественные связи между Европой и Россией не были полностью отрублены", - написал канцлер в соцсети Linkedin.
Экс-канцлер добавил, что эти связи, "несмотря на нынешнюю драматическую ситуацию", являются "основанием для надежды, которая есть у всех нас – что диалог о мире и безопасности на нашем континенте снова возможен".
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:45
Европа признала, что без русского газа ей конец
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРГерхард ШредерГерманияВ миреРоссияЕвропа
 
 
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