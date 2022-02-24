https://ria.ru/20220224/shreder-1774826868.html

Шредер призвал ЕС не обрубать полностью связи с Россией

Шредер призвал ЕС не обрубать полностью связи с Россией - РИА Новости, 24.02.2022

Шредер призвал ЕС не обрубать полностью связи с Россией

Будущие санкции не должны полностью отрубить сохраняющиеся политические, экономические и межобщественные связи между Европой и Россией, заявил экс-канцлер ФРГ... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:15

2022-02-24T17:15

2022-02-24T17:40

обострение ситуации в днр и лнр

герхард шредер

германия

в мире

россия

европа

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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Будущие санкции не должны полностью отрубить сохраняющиеся политические, экономические и межобщественные связи между Европой и Россией, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, комментируя ситуацию на Украине."Война и связанные с ней страдания людей на Украине должны быть прекращены как можно быстрее. Это – ответственность российского правительства. В прошлые годы много говорилось об ошибках и упущениях в отношениях между Западом и Россией. И было много ошибок с обеих сторон. Но даже интересы России в сфере безопасности не оправдывают применение военных средств. И, заглядывая в будущее, верно, что теперь при необходимых санкциях нужно обратить внимание на то, чтобы сохраняющиеся политические, экономические и межобщественные связи между Европой и Россией не были полностью отрублены", - написал канцлер в соцсети Linkedin.Экс-канцлер добавил, что эти связи, "несмотря на нынешнюю драматическую ситуацию", являются "основанием для надежды, которая есть у всех нас – что диалог о мире и безопасности на нашем континенте снова возможен".

https://ria.ru/20220224/gaz-1774586938.html

германия

россия

европа

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Влада Копылова

герхард шредер, германия, в мире, россия, европа