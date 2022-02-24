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Шольц призвал Россию прекратить операцию по демилитаризации Украины
Шольц призвал Россию прекратить операцию по демилитаризации Украины - РИА Новости, 24.02.2022
Шольц призвал Россию прекратить операцию по демилитаризации Украины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина немедленно прекратить спецоперацию РФ по демилитаризации Украины и отвести войска. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:22
2022-02-24T14:22
политика
украина
россия
германия
олаф шольц
донбасс
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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина немедленно прекратить спецоперацию РФ по демилитаризации Украины и отвести войска.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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политика, украина, россия, германия, олаф шольц, донбасс
14:22 24.02.2022
 
Шольц призвал Россию прекратить операцию по демилитаризации Украины

Канцлер Германии Шольц призвал Россию прекратить операцию по демилитаризации Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина немедленно прекратить спецоперацию РФ по демилитаризации Украины и отвести войска.
"Хочу призвать российского президента Путина немедленно остановить военную атаку… и полностью вывести свои войска с территории Украины", - сказал Шольц журналистам.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:17В мире
Шольц: Евросоюз уже сегодня введет новые антироссийские санкции
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
ПолитикаУкраинаРоссияГерманияОлаф ШольцДонбасс
 
 
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