https://ria.ru/20220224/sholts-1774764572.html

Шольц призвал Россию прекратить операцию по демилитаризации Украины

Шольц призвал Россию прекратить операцию по демилитаризации Украины - РИА Новости, 24.02.2022

Шольц призвал Россию прекратить операцию по демилитаризации Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина немедленно прекратить спецоперацию РФ по демилитаризации Украины и отвести войска. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:22

2022-02-24T14:22

2022-02-24T14:22

политика

украина

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германия

олаф шольц

донбасс

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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина немедленно прекратить спецоперацию РФ по демилитаризации Украины и отвести войска.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/sholts-1774762136.html

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Игорь Тоноян

политика, украина, россия, германия, олаф шольц, донбасс