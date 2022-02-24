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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/shkoly-1774647806.html
В Курской области школы на границе с Украиной перевели на дистанционку
В Курской области школы на границе с Украиной перевели на дистанционку - РИА Новости, 24.02.2022
В Курской области школы на границе с Украиной перевели на дистанционку
Во всех районах Курской области, которые граничат с Украиной, школьников переводят на дистанционное обучение, заявил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:47
2022-02-24T08:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
владимир путин
василий небензя
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Во всех районах Курской области, которые граничат с Украиной, школьников переводят на дистанционное обучение, заявил губернатор региона Роман Старовойт.Он написал в Telegram-канале, что в настоящее время проводит экстренное совещание со своими заместителями."Приняли решение во всех районах, которые граничат с Украиной, перевести школьников на дистанционное обучение с сегодняшнего дня", - написал Старовойт.Представитель областной администрации уточнил РИА Новости, что такая форма обучения продлится по крайней мере до понедельника.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/shkola-1774644340.html
https://ria.ru/20220224/zanyatiya-1774636342.html
донецкая народная республика
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, совет федерации рф, оон
08:47 24.02.2022
 
В Курской области школы на границе с Украиной перевели на дистанционку

В Курской области школы на границе с Украиной перевели на дистанционное обучение

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПустой учебный класс
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пустой учебный класс
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Во всех районах Курской области, которые граничат с Украиной, школьников переводят на дистанционное обучение, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
Он написал в Telegram-канале, что в настоящее время проводит экстренное совещание со своими заместителями.
"Приняли решение во всех районах, которые граничат с Украиной, перевести школьников на дистанционное обучение с сегодняшнего дня", - написал Старовойт.
Представитель областной администрации уточнил РИА Новости, что такая форма обучения продлится по крайней мере до понедельника.
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Брянской области отменили занятия в школах в районах рядом с Украиной
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Ученик в защитной маске на уроке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На севере Крыма отменили занятия в школах до конца недели
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинВасилий НебензяДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФООН
 
 
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