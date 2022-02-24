https://ria.ru/20220224/shkola-1774644340.html

В Брянской области отменили занятия в школах в районах рядом с Украиной

В Брянской области отменили занятия в школах в районах рядом с Украиной - РИА Новости, 24.02.2022

В Брянской области отменили занятия в школах в районах рядом с Украиной

Занятия в школах и детских садах населенных пунктов Брянской области, граничащих с территорией Украины, отменяются на один день, сообщили в правительстве... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:31

2022-02-24T08:31

2022-02-24T08:31

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БРЯНСК, 24 фев - РИА Новости. Занятия в школах и детских садах населенных пунктов Брянской области, граничащих с территорией Украины, отменяются на один день, сообщили в правительстве региона."В Брянской области принято решение приостановить занятия в школах и посещение детских садов на один день в населенных пунктах, граничащих с территорией Украины", - сообщили в правительстве региона.Ранее власти Белгородской области сообщили об отмене занятий в школах и детских садах во всех районах, которые граничат с Украиной.

https://ria.ru/20220224/zanyatiya-1774636342.html

брянская область

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, брянская область, украина