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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/shkola-1774644340.html
В Брянской области отменили занятия в школах в районах рядом с Украиной
В Брянской области отменили занятия в школах в районах рядом с Украиной - РИА Новости, 24.02.2022
В Брянской области отменили занятия в школах в районах рядом с Украиной
Занятия в школах и детских садах населенных пунктов Брянской области, граничащих с территорией Украины, отменяются на один день, сообщили в правительстве... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:31
2022-02-24T08:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
брянская область
украина
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БРЯНСК, 24 фев - РИА Новости. Занятия в школах и детских садах населенных пунктов Брянской области, граничащих с территорией Украины, отменяются на один день, сообщили в правительстве региона."В Брянской области принято решение приостановить занятия в школах и посещение детских садов на один день в населенных пунктах, граничащих с территорией Украины", - сообщили в правительстве региона.Ранее власти Белгородской области сообщили об отмене занятий в школах и детских садах во всех районах, которые граничат с Украиной.
https://ria.ru/20220224/zanyatiya-1774636342.html
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Севастиан Котов
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в мире, брянская область, украина
08:31 24.02.2022
 
В Брянской области отменили занятия в школах в районах рядом с Украиной

Школы и детсады в граничащих с Украиной районах Брянской области приостанавливают занятия

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пустой учебный класс
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 24 фев - РИА Новости. Занятия в школах и детских садах населенных пунктов Брянской области, граничащих с территорией Украины, отменяются на один день, сообщили в правительстве региона.
Брянской области принято решение приостановить занятия в школах и посещение детских садов на один день в населенных пунктах, граничащих с территорией Украины", - сообщили в правительстве региона.
Ранее власти Белгородской области сообщили об отмене занятий в школах и детских садах во всех районах, которые граничат с Украиной.
Ученик в защитной маске на уроке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На севере Крыма отменили занятия в школах до конца недели
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБрянская областьУкраина
 
 
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