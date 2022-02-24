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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220224/sheremetevo-1774709366.html
В Шереметьево пассажиры пытаются поменять билеты
В Шереметьево пассажиры пытаются поменять билеты - РИА Новости, 24.02.2022
В Шереметьево пассажиры пытаются поменять билеты
В Шереметьево пассажиры просят обменять билеты и пытаются понять, как им добраться до городов, куда отменили рейсы, рассказали РИА Новости в аэропорту. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:06
2022-02-24T13:06
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Шереметьево пассажиры просят обменять билеты и пытаются понять, как им добраться до городов, куда отменили рейсы, рассказали РИА Новости в аэропорту."В данный момент обращаются только с просьбой обменять билеты", — заявила представительница Шереметьево. По ее словам, "люди пытаются понять, как им можно выехать в города, куда отменены рейсы".Ранее в четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа воздушных гаваней Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
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13:06 24.02.2022
 
В Шереметьево пассажиры пытаются поменять билеты

В Шереметьево пассажиры пытаются обменять билеты и понять, как добраться до нужных городов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Шереметьево пассажиры просят обменять билеты и пытаются понять, как им добраться до городов, куда отменили рейсы, рассказали РИА Новости в аэропорту.
"В данный момент обращаются только с просьбой обменять билеты", — заявила представительница Шереметьево. По ее словам, "люди пытаются понять, как им можно выехать в города, куда отменены рейсы".
Ранее в четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа воздушных гаваней Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.
Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В аэропортах Москвы задержали или отменили более двухсот рейсов
Опубликовано: Лана Баева
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыВладимир ПутинЭлистаРоссияКурскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Ростов-на-ДонуАнапаКраснодарГеленджикСтавропольБелгородБрянскВоронежСимферопольАэропортысамолеты
 
 
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