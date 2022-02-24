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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме - РИА Новости, 24.02.2022
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме
"Шереметьево" работает штатно, в терминалах службы аэропорта оказывают содействие пассажирам отмененных и задержанных рейсов, говорится в сообщении воздушной... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:09
2022-02-24T10:18
обострение ситуации в днр и лнр
шереметьево (аэропорт)
происшествия
ситуация в днр и лнр
новости - туризм
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Шереметьево" работает штатно, в терминалах службы аэропорта оказывают содействие пассажирам отмененных и задержанных рейсов, говорится в сообщении воздушной гавани."Международный аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, обеспечивая непрерывное обслуживание воздушных судов и пассажиров. Авиакомпании информируют пассажиров о текущих изменениях в статусе рейсов и проводят работу по возврату денежных средств за отмененные рейсы, по переносу бронирований", - говорится в сообщении."В терминалах службы аэропорта "Шереметьево" оказывают содействие пассажирам отмененных и задержанных рейсов в части информирования и направления в билетные кассы авиакомпаний. Информацию о статусе рейсов можно уточнить на онлайн-табло или в call-центре "Шереметьево", "Аэрофлота" и других авиакомпаний", - отмечает аэропорт.
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шереметьево (аэропорт), происшествия, ситуация в днр и лнр, новости - туризм
10:09 24.02.2022 (обновлено: 10:18 24.02.2022)
 
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

Аэропорт Шереметьево оказывает содействие пассажирам отмененных и задержанных рейсов

© РИА Новости / Максим БлиновСамолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево".
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево".
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Шереметьево" работает штатно, в терминалах службы аэропорта оказывают содействие пассажирам отмененных и задержанных рейсов, говорится в сообщении воздушной гавани.
"Международный аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, обеспечивая непрерывное обслуживание воздушных судов и пассажиров. Авиакомпании информируют пассажиров о текущих изменениях в статусе рейсов и проводят работу по возврату денежных средств за отмененные рейсы, по переносу бронирований", - говорится в сообщении.
"В терминалах службы аэропорта "Шереметьево" оказывают содействие пассажирам отмененных и задержанных рейсов в части информирования и направления в билетные кассы авиакомпаний. Информацию о статусе рейсов можно уточнить на онлайн-табло или в call-центре "Шереметьево", "Аэрофлота" и других авиакомпаний", - отмечает аэропорт.
Люди выходят из здания международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Все рейсы из ростовского аэропорта отменили
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРШереметьево (аэропорт)ПроисшествияСитуация в ДНР и ЛНРНовости - Туризм
 
 
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