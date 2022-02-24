https://ria.ru/20220224/sheremetevo-1774670210.html
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме - РИА Новости, 24.02.2022
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме
"Шереметьево" работает штатно, в терминалах службы аэропорта оказывают содействие пассажирам отмененных и задержанных рейсов, говорится в сообщении воздушной... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:09
2022-02-24T10:09
2022-02-24T10:18
обострение ситуации в днр и лнр
шереметьево (аэропорт)
происшествия
ситуация в днр и лнр
новости - туризм
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Шереметьево" работает штатно, в терминалах службы аэропорта оказывают содействие пассажирам отмененных и задержанных рейсов, говорится в сообщении воздушной гавани."Международный аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, обеспечивая непрерывное обслуживание воздушных судов и пассажиров. Авиакомпании информируют пассажиров о текущих изменениях в статусе рейсов и проводят работу по возврату денежных средств за отмененные рейсы, по переносу бронирований", - говорится в сообщении."В терминалах службы аэропорта "Шереметьево" оказывают содействие пассажирам отмененных и задержанных рейсов в части информирования и направления в билетные кассы авиакомпаний. Информацию о статусе рейсов можно уточнить на онлайн-табло или в call-центре "Шереметьево", "Аэрофлота" и других авиакомпаний", - отмечает аэропорт.
https://ria.ru/20220224/aeroport-1774633163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), происшествия, ситуация в днр и лнр, новости - туризм
10:09 24.02.2022 (обновлено: 10:18 24.02.2022)
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме
Аэропорт Шереметьево оказывает содействие пассажирам отмененных и задержанных рейсов