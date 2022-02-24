https://ria.ru/20220224/sheremetevo-1774670210.html

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме - РИА Новости, 24.02.2022

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

"Шереметьево" работает штатно, в терминалах службы аэропорта оказывают содействие пассажирам отмененных и задержанных рейсов, говорится в сообщении воздушной... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:09

2022-02-24T10:09

2022-02-24T10:18

обострение ситуации в днр и лнр

шереметьево (аэропорт)

происшествия

ситуация в днр и лнр

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590720_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_3d98ff6b4ec017855581679dc6dc947a.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Шереметьево" работает штатно, в терминалах службы аэропорта оказывают содействие пассажирам отмененных и задержанных рейсов, говорится в сообщении воздушной гавани."Международный аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, обеспечивая непрерывное обслуживание воздушных судов и пассажиров. Авиакомпании информируют пассажиров о текущих изменениях в статусе рейсов и проводят работу по возврату денежных средств за отмененные рейсы, по переносу бронирований", - говорится в сообщении."В терминалах службы аэропорта "Шереметьево" оказывают содействие пассажирам отмененных и задержанных рейсов в части информирования и направления в билетные кассы авиакомпаний. Информацию о статусе рейсов можно уточнить на онлайн-табло или в call-центре "Шереметьево", "Аэрофлота" и других авиакомпаний", - отмечает аэропорт.

https://ria.ru/20220224/aeroport-1774633163.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

шереметьево (аэропорт), происшествия, ситуация в днр и лнр, новости - туризм