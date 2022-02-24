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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774922889.html
В "Русгидро" отреагировали на введение санкций против компании
В "Русгидро" отреагировали на введение санкций против компании - РИА Новости, 25.02.2022
В "Русгидро" отреагировали на введение санкций против компании
Санкции против "Русгидро" не повлияют на энергоснабжение потребителей, у предприятия рублевый кредитный портфель, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T23:55
2022-02-25T00:04
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
джо байден
сша
россия
санкции
донбасс
русгидро
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Санкции против "Русгидро" не повлияют на энергоснабжение потребителей, у предприятия рублевый кредитный портфель, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в четверг администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против России. В частности, вводится запрет на покупку американцами новых облигаций 13 российских компаний, среди которых "Русгидро".Президент России Владимир Путин в понедельник заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик, а в четверг объявил о специальной военной операции в отношении Украины. США и страны НАТО осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями."Русгидро" - российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в ее состав, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, джо байден, сша, россия, санкции, донбасс, русгидро
23:55 24.02.2022 (обновлено: 00:04 25.02.2022)
 
В "Русгидро" отреагировали на введение санкций против компании

"Русгидро": санкции США не повлияют на деятельность компании

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтенд "Русгидро" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Стенд Русгидро на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Стенд "Русгидро" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Санкции против "Русгидро" не повлияют на энергоснабжение потребителей, у предприятия рублевый кредитный портфель, сообщили РИА Новости в компании.
"Санкции не повлияют на надежное и бесперебойное энергоснабжение наших потребителей. У компании весь кредитный портфель рублевый", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против России. В частности, вводится запрет на покупку американцами новых облигаций 13 российских компаний, среди которых "Русгидро".
Президент России Владимир Путин в понедельник заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик, а в четверг объявил о специальной военной операции в отношении Украины. США и страны НАТО осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями.
"Русгидро" - российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в ее состав, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден сравнил новые санкции против России с ее отключением от SWIFT
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаДжо БайденСШАРоссияСанкцииДонбассРусГидро
 
 
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