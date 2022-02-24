https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774922889.html

В "Русгидро" отреагировали на введение санкций против компании

В "Русгидро" отреагировали на введение санкций против компании - РИА Новости, 25.02.2022

В "Русгидро" отреагировали на введение санкций против компании

Санкции против "Русгидро" не повлияют на энергоснабжение потребителей, у предприятия рублевый кредитный портфель, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-24T23:55

2022-02-24T23:55

2022-02-25T00:04

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

джо байден

сша

россия

санкции

донбасс

русгидро

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Санкции против "Русгидро" не повлияют на энергоснабжение потребителей, у предприятия рублевый кредитный портфель, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в четверг администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против России. В частности, вводится запрет на покупку американцами новых облигаций 13 российских компаний, среди которых "Русгидро".Президент России Владимир Путин в понедельник заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик, а в четверг объявил о специальной военной операции в отношении Украины. США и страны НАТО осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями."Русгидро" - российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в ее состав, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, джо байден, сша, россия, санкции, донбасс, русгидро