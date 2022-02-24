23:55 24.02.2022 (обновлено: 00:04 25.02.2022)
В "Русгидро" отреагировали на введение санкций против компании
"Русгидро": санкции США не повлияют на деятельность компании
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтенд "Русгидро" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Стенд "Русгидро" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Санкции против "Русгидро" не повлияют на энергоснабжение потребителей, у предприятия рублевый кредитный портфель, сообщили РИА Новости в компании.
"Санкции не повлияют на надежное и бесперебойное энергоснабжение наших потребителей. У компании весь кредитный портфель рублевый", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против России. В частности, вводится запрет на покупку американцами новых облигаций 13 российских компаний, среди которых "Русгидро".
Президент России Владимир Путин в понедельник заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик, а в четверг объявил о специальной военной операции в отношении Украины. США и страны НАТО осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями.
"Русгидро" - российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в ее состав, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.
Опубликовано: Ольга Фомченкова