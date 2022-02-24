https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774921221.html

В ГД отреагировали на санкции Запада в отношении России

В ГД отреагировали на санкции Запада в отношении России - РИА Новости, 24.02.2022

В ГД отреагировали на санкции Запада в отношении России

Введение санкций со стороны США и Великобритании против России - ожидаемая мера, к которой Москва была готова, сейчас важно вести правильную работу в экономике, РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T23:48

2022-02-24T23:48

2022-02-24T23:48

политика

россия

сша

донбасс

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Введение санкций со стороны США и Великобритании против России - ожидаемая мера, к которой Москва была готова, сейчас важно вести правильную работу в экономике, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Великобритания в четверг ввела санкции против ряда российских государственных корпораций военно-промышленного комплекса в связи со специальной операцией РФ по демилитаризации Украины. Президент США Джо Байден также заявил, что вводит новые санкции против РФ, а также ограничения на экспорт в Россию."Безопасность РФ не продается. Поэтому другого выбора нет. Мы давно живем под санкциями (с 2014 года) и никаких неожиданностей не произошло. Плюс-минус эти санкции, которые вводятся со стороны Британии и Америки - то, что мы всегда предполагали", - отметил он.Парламентарий заявил, что Россия имеет достаточно серьезный экономический потенциал. "Я веду речь о наших резервах, о потенциале страны в целом, диверсификации экономики в разных отраслях, которую санкции в своё время стимулировали", - добавил он.Финансовый сектор также готовился к санкционным рискам, подчеркнул политик и отметил, что Россия наращивает свои мощности в восточном направлении, активно сотрудничает с Китаем и Индией. На этом этапе, заверил он, важно "правильно рассчитать свои возможности и вести серьезную работу в контакте между правительством РФ и крупным бизнесом".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774907993.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/sanktsii-1774918429.html

россия

сша

донбасс

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, сша, донбасс, владимир путин, джо байден