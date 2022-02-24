https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774920399.html

США ввели ограничение на привлечение средств 13 российскими компаниями

США ввели ограничение на привлечение средств 13 российскими компаниями - РИА Новости, 24.02.2022

США ввели ограничение на привлечение средств 13 российскими компаниями

США в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T23:40

2022-02-24T23:40

2022-02-24T23:40

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

сша

украина

донбасс

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков, сообщило американское министерство финансов.Мера, примененная ранее в отношении гособлигаций, затрагивает бонды новых выпусков "Газпрома", "Газпромнефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московский кредитного банка.Министерство финансов считает, что рестрикции помешают Кремлю привлекать средства для финансирования "злонамеренной деятельности", в том числе вторжения на Украину.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774907582.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, украина, донбасс, министерство финансов сша