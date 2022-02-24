https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774915726.html

Лидеры стран ЕС согласились ввести дополнительные санкции против России

Лидеры стран ЕС согласились ввести дополнительные санкции против России - РИА Новости, 24.02.2022

Лидеры стран ЕС согласились ввести дополнительные санкции против России

Лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите договорились о новых санкциях в отношении России, которые затронут финансовый сектор, сектора энергетики и... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T23:08

2022-02-24T23:08

2022-02-24T23:49

обострение ситуации в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите договорились о новых санкциях в отношении России, которые затронут финансовый сектор, сектора энергетики и транспорта, товары двойного назначения, визовую политику, говорится в заключениях саммита."Европейский Совет сегодня договорился о дальнейших ограничительных мерах, которые повлекут за собой массивные и серьёзные последствия для России за ее действия, в тесной координации с нашими партнёрами и союзниками. Эти санкции покрывают финансовый сектор, сектора энергетики и транспорта, товары двойного назначения, а также экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику, включение в списки (ограничений - ред.) дополнительных российских физических лиц", - говорится в документе, который опубликовал в своём Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, евросовет, украина, донбасс, евросоюз