https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774914463.html

Возможность отключения России от SWIFT сохраняется, заявил Байден

Возможность отключения России от SWIFT сохраняется, заявил Байден - РИА Новости, 24.02.2022

Возможность отключения России от SWIFT сохраняется, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что возможность отключения России от SWIFT из-за событий на Украине всегда сохраняется РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T23:02

2022-02-24T23:02

2022-02-24T23:02

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

европа

украина

сша

джо байден

санкции

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что возможность отключения России от SWIFT из-за событий на Украине всегда сохраняетсяУтром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, украина, сша, джо байден, санкции, донбасс