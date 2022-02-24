Возможность отключения России от SWIFT сохраняется, заявил Байден
Президент США Байден: возможность отключения России от SWIFT сохраняется
Логотип SWIFT. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что возможность отключения России от SWIFT из-за событий на Украине всегда сохраняется
"Возможность всегда остается, но сейчас это не та позиция, которую Европа готова занять", - сказал Байден журналистам.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Ольга Фомченкова