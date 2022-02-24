https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774912877.html
США вводят санкции против Патрушева, Сечина, Иванова и их сыновей
США вводят санкции против Патрушева, Сечина, Иванова и их сыновей - РИА Новости, 24.02.2022
США вводят санкции против Патрушева, Сечина, Иванова и их сыновей
США ввели повторные санкции против спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, главы... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:54
2022-02-24T22:54
2022-02-24T23:30
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
сша
санкции
россия
иван сечин
андрей патрушев
сергей иванов (политик)
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США ввели повторные санкции против спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, главы "Роснефти" Игоря Сечина и секретаря Совбеза России Николая Патрушева, сообщил в четверг минфин США.Иванов и Сечин находятся под санкциями США с 2014 года, Патрушев – с 2018-го.Также сейчас под санкции попали их сыновья - президент АК "Алроса", член правления "Газпромбанка" Сергей Иванов, Андрей Патрушев и Иван Сечин.Санкции против указанных лиц объяснили "близостью" к президенту РФ Владимиру Путину, их имущество и активы в США блокируются.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, санкции, россия, иван сечин, андрей патрушев, сергей иванов (политик)
22:54 24.02.2022 (обновлено: 23:30 24.02.2022)
США вводят санкции против Патрушева, Сечина, Иванова и их сыновей
Минфин США сообщил о введении санкций против Патрушева, Сечина и Иванова и их сыновей