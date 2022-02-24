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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774912877.html
США вводят санкции против Патрушева, Сечина, Иванова и их сыновей
США вводят санкции против Патрушева, Сечина, Иванова и их сыновей - РИА Новости, 24.02.2022
США вводят санкции против Патрушева, Сечина, Иванова и их сыновей
США ввели повторные санкции против спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, главы... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:54
2022-02-24T23:30
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
сша
санкции
россия
иван сечин
андрей патрушев
сергей иванов (политик)
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США ввели повторные санкции против спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, главы "Роснефти" Игоря Сечина и секретаря Совбеза России Николая Патрушева, сообщил в четверг минфин США.Иванов и Сечин находятся под санкциями США с 2014 года, Патрушев – с 2018-го.Также сейчас под санкции попали их сыновья - президент АК "Алроса", член правления "Газпромбанка" Сергей Иванов, Андрей Патрушев и Иван Сечин.Санкции против указанных лиц объяснили "близостью" к президенту РФ Владимиру Путину, их имущество и активы в США блокируются.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, сша, санкции, россия, иван сечин, андрей патрушев, сергей иванов (политик)
22:54 24.02.2022 (обновлено: 23:30 24.02.2022)
 
США вводят санкции против Патрушева, Сечина, Иванова и их сыновей

Минфин США сообщил о введении санкций против Патрушева, Сечина и Иванова и их сыновей

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США ввели повторные санкции против спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, главы "Роснефти" Игоря Сечина и секретаря Совбеза России Николая Патрушева, сообщил в четверг минфин США.
Иванов и Сечин находятся под санкциями США с 2014 года, Патрушев – с 2018-го.
Также сейчас под санкции попали их сыновья - президент АК "Алроса", член правления "Газпромбанка" Сергей Иванов, Андрей Патрушев и Иван Сечин.
Санкции против указанных лиц объяснили "близостью" к президенту РФ Владимиру Путину, их имущество и активы в США блокируются.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден сравнил новые санкции против России с ее отключением от SWIFT
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаСШАСанкцииРоссияИван СечинАндрей ПатрушевСергей Иванов (политик)
 
 
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