https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774912877.html

США вводят санкции против Патрушева, Сечина, Иванова и их сыновей

США вводят санкции против Патрушева, Сечина, Иванова и их сыновей - РИА Новости, 24.02.2022

США вводят санкции против Патрушева, Сечина, Иванова и их сыновей

США ввели повторные санкции против спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, главы... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T22:54

2022-02-24T22:54

2022-02-24T23:30

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

сша

санкции

россия

иван сечин

андрей патрушев

сергей иванов (политик)

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США ввели повторные санкции против спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, главы "Роснефти" Игоря Сечина и секретаря Совбеза России Николая Патрушева, сообщил в четверг минфин США.Иванов и Сечин находятся под санкциями США с 2014 года, Патрушев – с 2018-го.Также сейчас под санкции попали их сыновья - президент АК "Алроса", член правления "Газпромбанка" Сергей Иванов, Андрей Патрушев и Иван Сечин.Санкции против указанных лиц объяснили "близостью" к президенту РФ Владимиру Путину, их имущество и активы в США блокируются.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774907582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, санкции, россия, иван сечин, андрей патрушев, сергей иванов (политик)