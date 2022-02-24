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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774908120.html
США ввели санкции против Сбербанка и Газпромбанка
США ввели санкции против Сбербанка и Газпромбанка - РИА Новости, 24.02.2022
США ввели санкции против Сбербанка и Газпромбанка
Новые санкции США коснулись членов руководства Сбербанка и ВТБ Ведяхина, Пучкова и Соловьева, сообщило министерство финансов США в четверг. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:19
2022-02-24T23:15
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
сша
россия
министерство финансов сша
сбербанк россии
втб
донбасс
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Новые санкции США коснулись членов руководства Сбербанка и ВТБ Ведяхина, Пучкова и Соловьева, сообщило министерство финансов США в четверг.Очередной транш санкций объявил президент США, позднее подробности представило министерство финансов страны. В новый санкционный список вошли первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, а также члены руководящего звена ВТБ Андрей Пучков и Юрий Соловьев и его супруга Галина Улютина.США ввели санкции против 11 юридических лиц, включая Сбербанк и Газпромбанк.Всем финансовым институтам США предписано закрыть корреспондентские счета попавшего под санкции Сбербанка в течение 30 дней, сообщило американское министерство финансов."Минфин предписывает всем финансовым институтам США закрыть любые корреспондентские... счета Сбербанка в течение 30 дней", - сказано в заявлении.США вводят блокирующие санкции против банка "Открытие", Новикомбанка и Совкомбанка вместе с дочерними структурами, сообщило в четверг американское министерство финансов."Эти три финансовых института играют значительную роль в российской экономике, контролируя совокупные активы на 80 миллиардов долларов", - сказано в пресс-релизе.Санкции против них "резко ограничивают" возможности критически значимых секторов российской экономики выходить на мировые рынки, привлекать инвестиции и использовать американский доллар, заявило министерство. Под санкции попали 12 "дочек" "Открытия" и 22 структуры, контролируемые Совкомбанком.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774907582.html
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экономика, сша, россия, министерство финансов сша, сбербанк россии, втб, донбасс
22:19 24.02.2022 (обновлено: 23:15 24.02.2022)
 
США ввели санкции против Сбербанка и Газпромбанка

США ввели санкции против 11 российских юридических лиц, включая Сбербанк и Газпромбанк

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Новые санкции США коснулись членов руководства Сбербанка и ВТБ Ведяхина, Пучкова и Соловьева, сообщило министерство финансов США в четверг.
Очередной транш санкций объявил президент США, позднее подробности представило министерство финансов страны. В новый санкционный список вошли первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, а также члены руководящего звена ВТБ Андрей Пучков и Юрий Соловьев и его супруга Галина Улютина.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден сравнил новые санкции против России с ее отключением от SWIFT
США ввели санкции против 11 юридических лиц, включая Сбербанк и Газпромбанк.
Всем финансовым институтам США предписано закрыть корреспондентские счета попавшего под санкции Сбербанка в течение 30 дней, сообщило американское министерство финансов.
"Минфин предписывает всем финансовым институтам США закрыть любые корреспондентские... счета Сбербанка в течение 30 дней", - сказано в заявлении.
США вводят блокирующие санкции против банка "Открытие", Новикомбанка и Совкомбанка вместе с дочерними структурами, сообщило в четверг американское министерство финансов.
"Эти три финансовых института играют значительную роль в российской экономике, контролируя совокупные активы на 80 миллиардов долларов", - сказано в пресс-релизе.
Санкции против них "резко ограничивают" возможности критически значимых секторов российской экономики выходить на мировые рынки, привлекать инвестиции и использовать американский доллар, заявило министерство. Под санкции попали 12 "дочек" "Открытия" и 22 структуры, контролируемые Совкомбанком.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден сравнил новые санкции против России с ее отключением от SWIFT
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаСШАРоссияМинистерство финансов СШАСбербанк РоссииВТБДонбасс
 
 
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