https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774908120.html

США ввели санкции против Сбербанка и Газпромбанка

США ввели санкции против Сбербанка и Газпромбанка - РИА Новости, 24.02.2022

США ввели санкции против Сбербанка и Газпромбанка

Новые санкции США коснулись членов руководства Сбербанка и ВТБ Ведяхина, Пучкова и Соловьева, сообщило министерство финансов США в четверг. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T22:19

2022-02-24T22:19

2022-02-24T23:15

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Новые санкции США коснулись членов руководства Сбербанка и ВТБ Ведяхина, Пучкова и Соловьева, сообщило министерство финансов США в четверг.Очередной транш санкций объявил президент США, позднее подробности представило министерство финансов страны. В новый санкционный список вошли первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, а также члены руководящего звена ВТБ Андрей Пучков и Юрий Соловьев и его супруга Галина Улютина.США ввели санкции против 11 юридических лиц, включая Сбербанк и Газпромбанк.Всем финансовым институтам США предписано закрыть корреспондентские счета попавшего под санкции Сбербанка в течение 30 дней, сообщило американское министерство финансов."Минфин предписывает всем финансовым институтам США закрыть любые корреспондентские... счета Сбербанка в течение 30 дней", - сказано в заявлении.США вводят блокирующие санкции против банка "Открытие", Новикомбанка и Совкомбанка вместе с дочерними структурами, сообщило в четверг американское министерство финансов."Эти три финансовых института играют значительную роль в российской экономике, контролируя совокупные активы на 80 миллиардов долларов", - сказано в пресс-релизе.Санкции против них "резко ограничивают" возможности критически значимых секторов российской экономики выходить на мировые рынки, привлекать инвестиции и использовать американский доллар, заявило министерство. Под санкции попали 12 "дочек" "Открытия" и 22 структуры, контролируемые Совкомбанком.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774907582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, министерство финансов сша, сбербанк россии, втб, донбасс