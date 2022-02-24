22:19 24.02.2022 (обновлено: 23:15 24.02.2022)
США ввели санкции против Сбербанка и Газпромбанка
США ввели санкции против 11 российских юридических лиц, включая Сбербанк и Газпромбанк
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Новые санкции США коснулись членов руководства Сбербанка и ВТБ Ведяхина, Пучкова и Соловьева, сообщило министерство финансов США в четверг.
Очередной транш санкций объявил президент США, позднее подробности представило министерство финансов страны. В новый санкционный список вошли первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, а также члены руководящего звена ВТБ Андрей Пучков и Юрий Соловьев и его супруга Галина Улютина.
США ввели санкции против 11 юридических лиц, включая Сбербанк и Газпромбанк.
Всем финансовым институтам США предписано закрыть корреспондентские счета попавшего под санкции Сбербанка в течение 30 дней, сообщило американское министерство финансов.
"Минфин предписывает всем финансовым институтам США закрыть любые корреспондентские... счета Сбербанка в течение 30 дней", - сказано в заявлении.
США вводят блокирующие санкции против банка "Открытие", Новикомбанка и Совкомбанка вместе с дочерними структурами, сообщило в четверг американское министерство финансов.
"Эти три финансовых института играют значительную роль в российской экономике, контролируя совокупные активы на 80 миллиардов долларов", - сказано в пресс-релизе.
Санкции против них "резко ограничивают" возможности критически значимых секторов российской экономики выходить на мировые рынки, привлекать инвестиции и использовать американский доллар, заявило министерство. Под санкции попали 12 "дочек" "Открытия" и 22 структуры, контролируемые Совкомбанком.
Опубликовано: Ольга Фомченкова