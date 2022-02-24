Байден сравнил новые санкции против России с ее отключением от SWIFT
Байден назвал новые санкции соотносимыми по масштабу с отключением России от SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Санкции, которые водят США против России, соотносимы по масштабам с отключением от SWIFT, заявил в своем обращении президент США Джо Байден.
"Санкции, которые мы налагаем на все эти банки, будут иметь больше последствий, чем SWIFT", - сказал Байден.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Ольга Фомченкова