https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774907191.html
Байден готов ввести санкции против Путина
Байден готов ввести санкции против Путина - РИА Новости, 24.02.2022
Байден готов ввести санкции против Путина
Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о готовности ввести санкции против президента России Владимира Путина. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:14
2022-02-24T22:14
2022-02-24T22:28
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
джо байден
сша
владимир путин
россия
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774464301_0:75:2605:1540_1920x0_80_0_0_6869b59acb3d7592fef6b5996d4b44cd.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о готовности ввести санкции против президента России Владимира Путина."Это не блеф, эта возможность на столе", - сказал Байден.Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о том, чтобы ввести санкции против Путина, он сказал: "Да".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/putin-1774908685.html
донбасс
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774464301_0:47:2605:2001_1920x0_80_0_0_47d03e2418e7a4d935253c1b9ea1ca5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, джо байден, сша, владимир путин, россия, санкции
22:14 24.02.2022 (обновлено: 22:28 24.02.2022)
Байден готов ввести санкции против Путина
Байден утвердительно ответил на вопрос о готовности ввести санкции против Путина