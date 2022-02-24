https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774907191.html

Байден готов ввести санкции против Путина

Байден готов ввести санкции против Путина - РИА Новости, 24.02.2022

Байден готов ввести санкции против Путина

Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о готовности ввести санкции против президента России Владимира Путина. РИА Новости, 24.02.2022

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обострение ситуации в днр и лнр

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джо байден

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владимир путин

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санкции

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о готовности ввести санкции против президента России Владимира Путина."Это не блеф, эта возможность на столе", - сказал Байден.Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о том, чтобы ввести санкции против Путина, он сказал: "Да".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/putin-1774908685.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, джо байден, сша, владимир путин, россия, санкции