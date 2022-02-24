Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774907191.html
Байден готов ввести санкции против Путина
Байден готов ввести санкции против Путина - РИА Новости, 24.02.2022
Байден готов ввести санкции против Путина
Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о готовности ввести санкции против президента России Владимира Путина. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:14
2022-02-24T22:28
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
джо байден
сша
владимир путин
россия
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774464301_0:75:2605:1540_1920x0_80_0_0_6869b59acb3d7592fef6b5996d4b44cd.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о готовности ввести санкции против президента России Владимира Путина."Это не блеф, эта возможность на столе", - сказал Байден.Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о том, чтобы ввести санкции против Путина, он сказал: "Да".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/putin-1774908685.html
донбасс
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774464301_0:47:2605:2001_1920x0_80_0_0_47d03e2418e7a4d935253c1b9ea1ca5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, джо байден, сша, владимир путин, россия, санкции
22:14 24.02.2022 (обновлено: 22:28 24.02.2022)
 
Байден готов ввести санкции против Путина

Байден утвердительно ответил на вопрос о готовности ввести санкции против Путина

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о готовности ввести санкции против президента России Владимира Путина.
"Это не блеф, эта возможность на столе", - сказал Байден.
Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о том, чтобы ввести санкции против Путина, он сказал: "Да".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден утверждает, что не считает, будто недооценил Путина
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассДжо БайденСШАВладимир ПутинРоссияСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала