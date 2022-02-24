https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774902943.html
Байден пообещал ограничить возможности России вести бизнес в долларах
Байден пообещал ограничить возможности России вести бизнес в долларах - РИА Новости, 24.02.2022
Байден пообещал ограничить возможности России вести бизнес в долларах
США и партнеры по G7 ограничат возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах, заявил президент США Джо Байден в своем обращении. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:51
2022-02-24T21:51
2022-02-24T22:01
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
сша
донбасс
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США и партнеры по G7 ограничат возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах, заявил президент США Джо Байден в своем обращении."Я только что поговорил с лидерами G7, и мы полностью согласны. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, йенах", - сказал Байден.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, донбасс, джо байден
21:51 24.02.2022 (обновлено: 22:01 24.02.2022)
Байден пообещал ограничить возможности России вести бизнес в долларах
Байден пообещал ограничить возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах