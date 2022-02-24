https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774902943.html

Байден пообещал ограничить возможности России вести бизнес в долларах

Байден пообещал ограничить возможности России вести бизнес в долларах - РИА Новости, 24.02.2022

Байден пообещал ограничить возможности России вести бизнес в долларах

США и партнеры по G7 ограничат возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах, заявил президент США Джо Байден в своем обращении. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T21:51

2022-02-24T21:51

2022-02-24T22:01

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

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донбасс

джо байден

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США и партнеры по G7 ограничат возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах, заявил президент США Джо Байден в своем обращении."Я только что поговорил с лидерами G7, и мы полностью согласны. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, йенах", - сказал Байден.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, донбасс, джо байден