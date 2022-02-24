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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774902943.html
Байден пообещал ограничить возможности России вести бизнес в долларах
Байден пообещал ограничить возможности России вести бизнес в долларах - РИА Новости, 24.02.2022
Байден пообещал ограничить возможности России вести бизнес в долларах
США и партнеры по G7 ограничат возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах, заявил президент США Джо Байден в своем обращении. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:51
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обострение ситуации в днр и лнр
экономика
сша
донбасс
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США и партнеры по G7 ограничат возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах, заявил президент США Джо Байден в своем обращении."Я только что поговорил с лидерами G7, и мы полностью согласны. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, йенах", - сказал Байден.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, сша, донбасс, джо байден
21:51 24.02.2022 (обновлено: 22:01 24.02.2022)
 
Байден пообещал ограничить возможности России вести бизнес в долларах

Байден пообещал ограничить возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. США и партнеры по G7 ограничат возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах, заявил президент США Джо Байден в своем обращении.
"Я только что поговорил с лидерами G7, и мы полностью согласны. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, йенах", - сказал Байден.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаСШАДонбассДжо Байден
 
 
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