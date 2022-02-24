https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774902846.html

Байден заявил, что вводит новые санкции против России

Байден заявил, что вводит новые санкции против России - РИА Новости, 24.02.2022

Байден заявил, что вводит новые санкции против России

Вашингтон введет новые санкции против Москвы, а также ограничения на экспорт в Россию, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T21:51

2022-02-24T21:51

2022-02-24T23:50

обострение ситуации в днр и лнр

джо байден

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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Вашингтон введет новые санкции против Москвы, а также ограничения на экспорт в Россию, заявил президент США Джо Байден.Штаты намерены ограничить возможности Москвы вести бизнес в долларах, фунтах и йенах. Кроме того, сообщил Байден, США заблокируют четыре крупнейших банка, включая ВТБ."Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около триллиона долларов. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы", — отметил Байден. Он считает, эти меры будут иметь больше последствий, чем возможное отключение России от SWIFT.Как позднее сообщил Минфин США, ограничения коснутся 11 юридических лиц, включая Сбербанк и Газпромбанк; блокирующие санкции ударят по банку "Открытие" и его 12 дочерним компаниям, Новикомбанку, Совкомбанку и его 22 дочкам.Вашингтон и его союзники собираются ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50 процентов. По словам Байдена, это негативно повлияет на "возможность модернизации (российской) военной отрасли и нанесет урон аэрокосмической отрасли, в том числе космической программе, нанесет ущерб судостроению и ударит по экономической конкурентоспособности".Кроме того, вводится запрет на покупку американцами новых облигаций 13 компаний: Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, "Газпром", "Газпром нефть", "Транснефть", "Ростелеком", "Русгидро", "Алроса", "Совкомфлот", РЖД, Альфа-банк и Московский кредитный банк.Американский президент утверждает, что Россия "отвергла все попытки" США по разрешению озабоченностей в сфере безопасности. "Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) отверг каждое усилие доброй воли, которое предпринимали США и союзники, чтобы ответить на наши общие обеспокоенности в сфере безопасности через диалог, чтобы избежать ненужного конфликта и страданий людей", — сказал Байден.Президент США заявил, что "российские войска начали жестокую атаку на людей Украины — без провокации, без нужды, несправедливо". По словам Байдена, американские войска не будут воевать с Россией на Украине, а направляются в Европу "защищать союзников по НАТО и поддержать наших союзников на восточном фланге".При этом хозяин Белого дома заявил, что у него нет планов вести переговоры с Путиным.Он также утвердительно ответил на вопрос о возможности введения санкций против Путина."Это не блеф, эта возможность на столе", — отметил Байден.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774912877.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html

https://ria.ru/20220224/pentagon-1774907719.html

https://ria.ru/20220224/donbass-1774868707.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джо байден