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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774901588.html
Британия ввела санкции против российских госкорпораций ВПК
Британия ввела санкции против российских госкорпораций ВПК - РИА Новости, 24.02.2022
Британия ввела санкции против российских госкорпораций ВПК
Великобритания ввела санкции против ряда российских государственных корпораций военно-промышленного комплекта в связи со специальной операцией РФ по... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:44
2022-02-24T21:44
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
донбасс
втб
объединенная судостроительная корпорация
аэрофлот
великобритания
санкции
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против ряда российских государственных корпораций военно-промышленного комплекта в связи со специальной операцией РФ по демилитаризации Украины, следует из опубликованного санкционного списка.В новый список попали "Ростех", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", "Уралвагонзавод", ВТБ и авиакомпания "Аэрофлот".Во вторник власти Британии включили в санкционный список пять российских банков и трех бизнесменов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/dzhonson-1774884078.html
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Наталья Макарова
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экономика, донбасс, втб, объединенная судостроительная корпорация, аэрофлот, великобритания, санкции
21:44 24.02.2022
 
Британия ввела санкции против российских госкорпораций ВПК

Великобритания ввела санкции против "Ростеха", ОАК, ОСК из-за спецоперации в Донбассе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против ряда российских государственных корпораций военно-промышленного комплекта в связи со специальной операцией РФ по демилитаризации Украины, следует из опубликованного санкционного списка.
В новый список попали "Ростех", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", "Уралвагонзавод", ВТБ и авиакомпания "Аэрофлот".
Во вторник власти Британии включили в санкционный список пять российских банков и трех бизнесменов.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 20:50В мире
Джонсон пообещал "выдавить" Россию из мировой экономики
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаДонбассВТБОбъединенная судостроительная корпорацияАэрофлотВеликобританияСанкции
 
 
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