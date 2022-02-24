https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774901588.html
Британия ввела санкции против российских госкорпораций ВПК
Британия ввела санкции против российских госкорпораций ВПК - РИА Новости, 24.02.2022
Британия ввела санкции против российских госкорпораций ВПК
Великобритания ввела санкции против ряда российских государственных корпораций военно-промышленного комплекта в связи со специальной операцией РФ по... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:44
2022-02-24T21:44
2022-02-24T21:44
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
донбасс
втб
объединенная судостроительная корпорация
аэрофлот
великобритания
санкции
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против ряда российских государственных корпораций военно-промышленного комплекта в связи со специальной операцией РФ по демилитаризации Украины, следует из опубликованного санкционного списка.В новый список попали "Ростех", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", "Уралвагонзавод", ВТБ и авиакомпания "Аэрофлот".Во вторник власти Британии включили в санкционный список пять российских банков и трех бизнесменов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донбасс, втб, объединенная судостроительная корпорация, аэрофлот, великобритания, санкции
Британия ввела санкции против российских госкорпораций ВПК
Великобритания ввела санкции против "Ростеха", ОАК, ОСК из-за спецоперации в Донбассе