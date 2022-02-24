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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774898178.html
Совет Европы рассматривает санкции против России, пишут СМИ
Совет Европы рассматривает санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2022
Совет Европы рассматривает санкции против России, пишут СМИ
Совет Европы рассматривает санкции против России, сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T21:22
2022-02-25T09:28
экономика
санкции
совет европы
россия
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
украина
донбасс
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Совет Европы рассматривает санкции против России, сообщает агентство Франс Пресс.Как сообщается, по итогам чрезвычайного заседания постоянных представителей 47 стран-членов, "они могут применить статью 8 Устава Совета, которая позволяет приостановить представительские права члена Совета и - на более позднем этапе - даже исключить его из организации".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/tekhnologii-1774940040.html
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россия
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экономика, санкции, совет европы, россия, владимир путин, украина, донбасс, санкции в отношении россии, в мире
21:22 24.02.2022 (обновлено: 09:28 25.02.2022)
 
Совет Европы рассматривает санкции против России, пишут СМИ

СМИ: Совет Европы рассматривает санкции против России

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Совет Европы рассматривает санкции против России, сообщает агентство Франс Пресс.
Как сообщается, по итогам чрезвычайного заседания постоянных представителей 47 стран-членов, "они могут применить статью 8 Устава Совета, которая позволяет приостановить представительские права члена Совета и - на более позднем этапе - даже исключить его из организации".
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
05:49
ЕС новыми санкциями ударит по доступу России к важным технологиям
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
ЕС - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
04:42
Второй пакет санкций ЕС затронет ключевые российские госкомпании
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаСанкцииСовет ЕвропыРоссияВладимир ПутинУкраинаДонбассСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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