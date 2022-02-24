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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774889299.html
СМИ: новые санкции США затронут нефтяные компании и лично Путина
СМИ: новые санкции США затронут нефтяные компании и лично Путина - РИА Новости, 24.02.2022
СМИ: новые санкции США затронут нефтяные компании и лично Путина
Новый пакет санкций США в отношении РФ, о которых американская администрация планирует объявить в четверг, затронет нефтяные компании, российских... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:02
2022-02-24T21:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
джанет йеллен
владимир путин
украина
россия
сша
санкции
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций США в отношении РФ, о которых американская администрация планирует объявить в четверг, затронет нефтяные компании, российских предпринимателей и лично президента страны Владимира Путина, передает агентство Блумберг со ссылкой на сенатора Шеррода Брауна (штат Огайо)."Санкции США ударят по российским банкам, нефтяным компаниям, олигархам и Путину лично", - передает агентство, ссылаясь на Брауна. Отмечается, что сенатор, который сообщил агентству эту информацию, в четверг провел 40-минутную беседу с главой минфина Джанет Йеллен, чье ведомство уполномочено вводить санкции против других стран.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/riski-1774871276.html
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96
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в мире, джанет йеллен, владимир путин, украина, россия, сша, санкции
21:02 24.02.2022 (обновлено: 21:04 24.02.2022)
 
СМИ: новые санкции США затронут нефтяные компании и лично Путина

Блумберг: новые санкции США затронут российский бизнес, нефтяные компании и лично Путина

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций США в отношении РФ, о которых американская администрация планирует объявить в четверг, затронет нефтяные компании, российских предпринимателей и лично президента страны Владимира Путина, передает агентство Блумберг со ссылкой на сенатора Шеррода Брауна (штат Огайо).
"Санкции США ударят по российским банкам, нефтяным компаниям, олигархам и Путину лично", - передает агентство, ссылаясь на Брауна. Отмечается, что сенатор, который сообщил агентству эту информацию, в четверг провел 40-минутную беседу с главой минфина Джанет Йеллен, чье ведомство уполномочено вводить санкции против других стран.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что Россия готовилась к введению Западом новых санкций
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент РСПП Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:31
Российскому бизнесу придется работать в сложных условиях, заявил глава РСПП
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДжанет ЙелленВладимир ПутинУкраинаРоссияСШАСанкции
 
 
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