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https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774882747.html
Британия ввела санкции против Шамалова, Фрадкова и Бортникова
Британия ввела санкции против Шамалова, Фрадкова и Бортникова - РИА Новости, 25.02.2022
Британия ввела санкции против Шамалова, Фрадкова и Бортникова
Британия ввела санкции против вице-президента ВТБ Дениса Бортникова, главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова, акционера Сибура Кирилла Шамалова, генерального... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T20:43
2022-02-25T08:39
лондон
россия
санкции
великобритания
втб
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Британия ввела санкции против вице-президента ВТБ Дениса Бортникова, главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова, акционера Сибура Кирилла Шамалова, генерального директора ОАК Юрия Слюсаря и главы Новикомбанка Елены Георгиевой, следует из опубликованного санкционного списка в связи с операцией России по демилитаризации на Украине.Санкции введены в соответствии с новым санкционным режимом Британии, который позволяет водить санкции против любых лиц, которые поддерживают правительство России или получают выгоду от правительства России, это касается и руководителей государственных компаний.
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774901588.html
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лондон, россия, санкции, великобритания, втб
20:43 24.02.2022 (обновлено: 08:39 25.02.2022)
 
Британия ввела санкции против Шамалова, Фрадкова и Бортникова

Британия ввела санкции против Кирилла Шамалова, Петра Фрадкова и Дениса Бортникова

© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
Вид на Тауэрский мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Британия ввела санкции против вице-президента ВТБ Дениса Бортникова, главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова, акционера Сибура Кирилла Шамалова, генерального директора ОАК Юрия Слюсаря и главы Новикомбанка Елены Георгиевой, следует из опубликованного санкционного списка в связи с операцией России по демилитаризации на Украине.
Санкции введены в соответствии с новым санкционным режимом Британии, который позволяет водить санкции против любых лиц, которые поддерживают правительство России или получают выгоду от правительства России, это касается и руководителей государственных компаний.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 21:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Британия ввела санкции против российских госкорпораций ВПК
Опубликовано: Петр Попадюк
 
ЛондонРоссияСанкцииВеликобританияВТБ
 
 
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