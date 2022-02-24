https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774882747.html
Британия ввела санкции против Шамалова, Фрадкова и Бортникова
Британия ввела санкции против Шамалова, Фрадкова и Бортникова - РИА Новости, 25.02.2022
Британия ввела санкции против Шамалова, Фрадкова и Бортникова
Британия ввела санкции против вице-президента ВТБ Дениса Бортникова, главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова, акционера Сибура Кирилла Шамалова, генерального... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T20:43
2022-02-24T20:43
2022-02-25T08:39
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санкции
великобритания
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Британия ввела санкции против вице-президента ВТБ Дениса Бортникова, главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова, акционера Сибура Кирилла Шамалова, генерального директора ОАК Юрия Слюсаря и главы Новикомбанка Елены Георгиевой, следует из опубликованного санкционного списка в связи с операцией России по демилитаризации на Украине.Санкции введены в соответствии с новым санкционным режимом Британии, который позволяет водить санкции против любых лиц, которые поддерживают правительство России или получают выгоду от правительства России, это касается и руководителей государственных компаний.
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774901588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, россия, санкции, великобритания, втб
20:43 24.02.2022 (обновлено: 08:39 25.02.2022)
Британия ввела санкции против Шамалова, Фрадкова и Бортникова
Британия ввела санкции против Кирилла Шамалова, Петра Фрадкова и Дениса Бортникова