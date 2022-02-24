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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774880113.html
Чижов призвал ЕС осознать, что от санкций против России будет хуже союзу
Чижов призвал ЕС осознать, что от санкций против России будет хуже союзу - РИА Новости, 25.02.2022
Чижов призвал ЕС осознать, что от санкций против России будет хуже союзу
Евросоюз должен понимать, что от санкций Брюсселя против России будет хуже экономике стран-членов ЕС, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T20:31
2022-02-25T02:18
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
россия
владимир чижов
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз должен понимать, что от санкций Брюсселя против России будет хуже экономике стран-членов ЕС, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Наверное, должен", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24" на вопрос, понимает ли ЕС, что от санкций против РФ будет хуже экономике Евросоюза.Ранее сообщалось, что второй пакет санкций ЕС против России может быть принят, как и первый, менее чем за сутки, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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санкции в отношении россии, россия, владимир чижов, в мире
20:31 24.02.2022 (обновлено: 02:18 25.02.2022)
 
Чижов призвал ЕС осознать, что от санкций против России будет хуже союзу

Постпред России Чижов призвал ЕС осознать, что от санкций против Москвы будет хуже союзу

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз должен понимать, что от санкций Брюсселя против России будет хуже экономике стран-членов ЕС, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Наверное, должен", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24" на вопрос, понимает ли ЕС, что от санкций против РФ будет хуже экономике Евросоюза.
Ранее сообщалось, что второй пакет санкций ЕС против России может быть принят, как и первый, менее чем за сутки, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 17:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД пообещали жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииРоссияВладимир ЧижовВ мире
 
 
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