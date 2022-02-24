https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774880113.html

Чижов призвал ЕС осознать, что от санкций против России будет хуже союзу

Чижов призвал ЕС осознать, что от санкций против России будет хуже союзу - РИА Новости, 25.02.2022

Чижов призвал ЕС осознать, что от санкций против России будет хуже союзу

Евросоюз должен понимать, что от санкций Брюсселя против России будет хуже экономике стран-членов ЕС, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-24T20:31

2022-02-24T20:31

2022-02-25T02:18

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

россия

владимир чижов

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз должен понимать, что от санкций Брюсселя против России будет хуже экономике стран-членов ЕС, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Наверное, должен", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24" на вопрос, понимает ли ЕС, что от санкций против РФ будет хуже экономике Евросоюза.Ранее сообщалось, что второй пакет санкций ЕС против России может быть принят, как и первый, менее чем за сутки, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774835561.html

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Петр Попадюк

санкции в отношении россии, россия, владимир чижов, в мире