https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774860173.html

Зампостпреда Британии в ООН анонсировал "жесткие" санкции против России

Зампостпреда Британии в ООН анонсировал "жесткие" санкции против России - РИА Новости, 24.02.2022

Зампостпреда Британии в ООН анонсировал "жесткие" санкции против России

Зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки анонсировал дальнейшие жесткие санкции против РФ, о которых объявляется сегодня. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:00

2022-02-24T19:00

2022-02-24T19:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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лондон

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ООН, 24 фев - РИА Новости. Зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки анонсировал дальнейшие жесткие санкции против РФ, о которых объявляется сегодня.Он также указал, что Лондон с партнерами по СБ ООН готовят проект резолюции, осуждающей российскую операцию на Украине.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, совет федерации рф, совет безопасности оон, лондон, оон, ситуация в днр и лнр