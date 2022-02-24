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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774860173.html
Зампостпреда Британии в ООН анонсировал "жесткие" санкции против России
Зампостпреда Британии в ООН анонсировал "жесткие" санкции против России - РИА Новости, 24.02.2022
Зампостпреда Британии в ООН анонсировал "жесткие" санкции против России
Зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки анонсировал дальнейшие жесткие санкции против РФ, о которых объявляется сегодня. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:00
2022-02-24T19:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
совет федерации рф
совет безопасности оон
лондон
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки анонсировал дальнейшие жесткие санкции против РФ, о которых объявляется сегодня.Он также указал, что Лондон с партнерами по СБ ООН готовят проект резолюции, осуждающей российскую операцию на Украине.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, совет федерации рф, совет безопасности оон, лондон, оон, ситуация в днр и лнр
19:00 24.02.2022
 
Зампостпреда Британии в ООН анонсировал "жесткие" санкции против России

Зампостпреда Британии в ООН Кариуки анонсировал дальнейшие "жесткие" санкции против России

© REUTERS / Tom NicholsonЗдание Парламента в Лондоне, Великобритания
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Tom Nicholson
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки анонсировал дальнейшие жесткие санкции против РФ, о которых объявляется сегодня.
"Сегодня мы объявляем о дальнейших жестких санкциях, которые окажут карательное воздействие на российскую экономику", - сказал Кариуки.
Он также указал, что Лондон с партнерами по СБ ООН готовят проект резолюции, осуждающей российскую операцию на Украине.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 17:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Санкции ЕС против России неэффективны и нелегитимны, заявили в МИД
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияСовет Федерации РФСовет Безопасности ООНЛондонООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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