Зампостпреда Британии в ООН анонсировал "жесткие" санкции против России
Зампостпреда Британии в ООН Кариуки анонсировал дальнейшие "жесткие" санкции против России
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания
ООН, 24 фев - РИА Новости. Зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки анонсировал дальнейшие жесткие санкции против РФ, о которых объявляется сегодня.
"Сегодня мы объявляем о дальнейших жестких санкциях, которые окажут карательное воздействие на российскую экономику", - сказал Кариуки.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Петр Попадюк