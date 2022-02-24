https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774855700.html

Источник: ЕС может принять новые санкции против России менее чем за сутки

Источник: ЕС может принять новые санкции против России менее чем за сутки - РИА Новости, 24.02.2022

Источник: ЕС может принять новые санкции против России менее чем за сутки

Второй пакет санкций ЕС против России может быть принят, как и первый, менее, чем за сутки, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:46

2022-02-24T18:46

2022-02-24T18:58

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Второй пакет санкций ЕС против России может быть принят, как и первый, менее, чем за сутки, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Первый пакет был принят менее, чем за 24 часа. Я рассчитываю, что второй может быть принят в те же сроки", - сообщил он.При этом источник пояснил, что Еврокомиссия пока не представила второй санкционный пакет в подробностях. "Поэтому пока сложно сказать, сколько может потребоваться времени для юридических и технических сверок", - отметил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/swift-1774851074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, украина, евросоюз