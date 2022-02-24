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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774855700.html
Источник: ЕС может принять новые санкции против России менее чем за сутки
Источник: ЕС может принять новые санкции против России менее чем за сутки - РИА Новости, 24.02.2022
Источник: ЕС может принять новые санкции против России менее чем за сутки
Второй пакет санкций ЕС против России может быть принят, как и первый, менее, чем за сутки, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:46
2022-02-24T18:58
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Второй пакет санкций ЕС против России может быть принят, как и первый, менее, чем за сутки, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Первый пакет был принят менее, чем за 24 часа. Я рассчитываю, что второй может быть принят в те же сроки", - сообщил он.При этом источник пояснил, что Еврокомиссия пока не представила второй санкционный пакет в подробностях. "Поэтому пока сложно сказать, сколько может потребоваться времени для юридических и технических сверок", - отметил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/swift-1774851074.html
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донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, украина, евросоюз
18:46 24.02.2022 (обновлено: 18:58 24.02.2022)
 
Источник: ЕС может принять новые санкции против России менее чем за сутки

Источник: ЕС может принять второй пакет санкций против России менее чем за сутки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Второй пакет санкций ЕС против России может быть принят, как и первый, менее, чем за сутки, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Первый пакет был принят менее, чем за 24 часа. Я рассчитываю, что второй может быть принят в те же сроки", - сообщил он.
При этом источник пояснил, что Еврокомиссия пока не представила второй санкционный пакет в подробностях. "Поэтому пока сложно сказать, сколько может потребоваться времени для юридических и технических сверок", - отметил он.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 18:37
Источник: Евросоюз не планирует рассматривать отключение России от SWIFT
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаЕвросоюз
 
 
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