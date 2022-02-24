https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774855700.html
Источник: ЕС может принять новые санкции против России менее чем за сутки
Источник: ЕС может принять новые санкции против России менее чем за сутки - РИА Новости, 24.02.2022
Источник: ЕС может принять новые санкции против России менее чем за сутки
Второй пакет санкций ЕС против России может быть принят, как и первый, менее, чем за сутки, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:46
2022-02-24T18:46
2022-02-24T18:58
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
украина
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_af8f04b6d3025b0743c02695b9cb8e46.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Второй пакет санкций ЕС против России может быть принят, как и первый, менее, чем за сутки, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Первый пакет был принят менее, чем за 24 часа. Я рассчитываю, что второй может быть принят в те же сроки", - сообщил он.При этом источник пояснил, что Еврокомиссия пока не представила второй санкционный пакет в подробностях. "Поэтому пока сложно сказать, сколько может потребоваться времени для юридических и технических сверок", - отметил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/swift-1774851074.html
донбасс
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6279d429e13692a1f08a35a5254b2452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, украина, евросоюз
18:46 24.02.2022 (обновлено: 18:58 24.02.2022)
Источник: ЕС может принять новые санкции против России менее чем за сутки
Источник: ЕС может принять второй пакет санкций против России менее чем за сутки