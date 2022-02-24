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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774849233.html
Швейцария вводит санкции против трех российских банков и 336 депутатов
Швейцария вводит санкции против трех российских банков и 336 депутатов - РИА Новости, 24.02.2022
Швейцария вводит санкции против трех российских банков и 336 депутатов
Швейцария вводит финансовые санкции в отношении трех банков России и ограничения на поездки для 336 депутатов Госдумы, заявил на пресс-конференции в четверг... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:31
2022-02-24T20:02
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
в мире
россия
швейцария
ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Швейцария вводит финансовые санкции в отношении трех банков России и ограничения на поездки для 336 депутатов Госдумы, заявил на пресс-конференции в четверг действующий президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис.По его словам, санкции вводятся в отношении трех банков, более 300 российских депутатов, в также в отношении ряда российских бизнесменов. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможный обход санкции ЕС, введенных в отношении России, через территорию Конфедерации. В финансовом секторе Швейцария должны будет поддержать ранее введенные санкции Евросоюза. Кассис при этом не уточнил, в отношении каких банков будут введены ограничения."Санкции ЕС, принятые вчера, должны быть включены в постановление в виде мер по борьбе их обходом (через территорию Швейцарии – ред.). Будут ужесточены отдельные меры, особенно в финансовой сфере. Список лиц и компаний, против которых ЕС ввел санкции, будет принят как есть", - сказал Кассис.В свою очередь представитель центра двусторонних экономических отношений госсекретариата по экономике Эрвин Боллингер заявил, что Швейцария в своем решении по санкциям в отношении России будет опираться на уже сделанные решения Евросоюза. Поскольку Конфедерация не может ввести автономные санкции, то она будет изучать, каким образом возможно предотвращение обхода санкций ЕС через территорию Швейцарии, чтобы пресечь подобные попытки. В частности, по его словам, "от лиц, находящихся в санкционном списке, не будут приниматься никакие платежи, также им нельзя будет снимать средства".
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санкции в отношении россии, в мире, россия, швейцария, ситуация в днр и лнр
18:31 24.02.2022 (обновлено: 20:02 24.02.2022)
 
Швейцария вводит санкции против трех российских банков и 336 депутатов

Швейцария вводит санкции против трех российских банков и 336 депутатов Госдумы

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн
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ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Швейцария вводит финансовые санкции в отношении трех банков России и ограничения на поездки для 336 депутатов Госдумы, заявил на пресс-конференции в четверг действующий президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис.
По его словам, санкции вводятся в отношении трех банков, более 300 российских депутатов, в также в отношении ряда российских бизнесменов. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможный обход санкции ЕС, введенных в отношении России, через территорию Конфедерации. В финансовом секторе Швейцария должны будет поддержать ранее введенные санкции Евросоюза. Кассис при этом не уточнил, в отношении каких банков будут введены ограничения.
"Санкции ЕС, принятые вчера, должны быть включены в постановление в виде мер по борьбе их обходом (через территорию Швейцарии – ред.). Будут ужесточены отдельные меры, особенно в финансовой сфере. Список лиц и компаний, против которых ЕС ввел санкции, будет принят как есть", - сказал Кассис.
В свою очередь представитель центра двусторонних экономических отношений госсекретариата по экономике Эрвин Боллингер заявил, что Швейцария в своем решении по санкциям в отношении России будет опираться на уже сделанные решения Евросоюза. Поскольку Конфедерация не может ввести автономные санкции, то она будет изучать, каким образом возможно предотвращение обхода санкций ЕС через территорию Швейцарии, чтобы пресечь подобные попытки. В частности, по его словам, "от лиц, находящихся в санкционном списке, не будут приниматься никакие платежи, также им нельзя будет снимать средства".
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 17:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД пообещали жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииВ миреРоссияШвейцарияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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