https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774849233.html

Швейцария вводит санкции против трех российских банков и 336 депутатов

Швейцария вводит санкции против трех российских банков и 336 депутатов - РИА Новости, 24.02.2022

Швейцария вводит санкции против трех российских банков и 336 депутатов

Швейцария вводит финансовые санкции в отношении трех банков России и ограничения на поездки для 336 депутатов Госдумы, заявил на пресс-конференции в четверг... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:31

2022-02-24T18:31

2022-02-24T20:02

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

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швейцария

ситуация в днр и лнр

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ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Швейцария вводит финансовые санкции в отношении трех банков России и ограничения на поездки для 336 депутатов Госдумы, заявил на пресс-конференции в четверг действующий президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис.По его словам, санкции вводятся в отношении трех банков, более 300 российских депутатов, в также в отношении ряда российских бизнесменов. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможный обход санкции ЕС, введенных в отношении России, через территорию Конфедерации. В финансовом секторе Швейцария должны будет поддержать ранее введенные санкции Евросоюза. Кассис при этом не уточнил, в отношении каких банков будут введены ограничения."Санкции ЕС, принятые вчера, должны быть включены в постановление в виде мер по борьбе их обходом (через территорию Швейцарии – ред.). Будут ужесточены отдельные меры, особенно в финансовой сфере. Список лиц и компаний, против которых ЕС ввел санкции, будет принят как есть", - сказал Кассис.В свою очередь представитель центра двусторонних экономических отношений госсекретариата по экономике Эрвин Боллингер заявил, что Швейцария в своем решении по санкциям в отношении России будет опираться на уже сделанные решения Евросоюза. Поскольку Конфедерация не может ввести автономные санкции, то она будет изучать, каким образом возможно предотвращение обхода санкций ЕС через территорию Швейцарии, чтобы пресечь подобные попытки. В частности, по его словам, "от лиц, находящихся в санкционном списке, не будут приниматься никакие платежи, также им нельзя будет снимать средства".

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774835561.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, швейцария, ситуация в днр и лнр