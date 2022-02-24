https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774845489.html

Источник: в ЕС обсудят введение санкций против Белоруссии из-за Украины

Источник: в ЕС обсудят введение санкций против Белоруссии из-за Украины - РИА Новости, 24.02.2022

Источник: в ЕС обсудят введение санкций против Белоруссии из-за Украины

Лидеры ЕС в ходе внеочередного саммита в Брюсселе в четверг рассмотрят возможные санкции против Белоруссии в связи с конфликтом на Украине, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:19

2022-02-24T18:19

2022-02-24T18:28

обострение ситуации в днр и лнр

белоруссия

украина

ситуация в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Лидеры ЕС в ходе внеочередного саммита в Брюсселе в четверг рассмотрят возможные санкции против Белоруссии в связи с конфликтом на Украине, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник."Белоруссия причастна к этому кризису, и этот аспект будет одной из важных частей саммита", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли рассматриваться антибелорусские санкции.Ранее сообщалось, что в ходе встречи в верхах будет согласован второй пакет санкций ЕС против России в связи с операцией на Украине.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774766935.html

белоруссия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, санкции в отношении россии