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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774845489.html
Источник: в ЕС обсудят введение санкций против Белоруссии из-за Украины
Источник: в ЕС обсудят введение санкций против Белоруссии из-за Украины - РИА Новости, 24.02.2022
Источник: в ЕС обсудят введение санкций против Белоруссии из-за Украины
Лидеры ЕС в ходе внеочередного саммита в Брюсселе в четверг рассмотрят возможные санкции против Белоруссии в связи с конфликтом на Украине, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:19
2022-02-24T18:28
обострение ситуации в днр и лнр
белоруссия
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Лидеры ЕС в ходе внеочередного саммита в Брюсселе в четверг рассмотрят возможные санкции против Белоруссии в связи с конфликтом на Украине, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник."Белоруссия причастна к этому кризису, и этот аспект будет одной из важных частей саммита", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли рассматриваться антибелорусские санкции.Ранее сообщалось, что в ходе встречи в верхах будет согласован второй пакет санкций ЕС против России в связи с операцией на Украине.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774766935.html
белоруссия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, санкции в отношении россии
18:19 24.02.2022 (обновлено: 18:28 24.02.2022)
 
Источник: в ЕС обсудят введение санкций против Белоруссии из-за Украины

Лидеры ЕС обсудят введение санкций против Белоруссии из-за кризиса на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Лидеры ЕС в ходе внеочередного саммита в Брюсселе в четверг рассмотрят возможные санкции против Белоруссии в связи с конфликтом на Украине, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.
"Белоруссия причастна к этому кризису, и этот аспект будет одной из важных частей саммита", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли рассматриваться антибелорусские санкции.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи в верхах будет согласован второй пакет санкций ЕС против России в связи с операцией на Украине.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 14:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минск готовится к возможному конфликту на границе, заявил Лукашенко
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБелоруссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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