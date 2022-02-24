https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774836329.html

Санкции ЕС против России неэффективны и нелегитимны, заявили в МИД

Санкции ЕС против России неэффективны и нелегитимны, заявили в МИД - РИА Новости, 24.02.2022

Санкции ЕС против России неэффективны и нелегитимны, заявили в МИД

Санкции Евросоюза против России нелегитимны и неэффективны, заявили в МИД России. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:44

2022-02-24T17:44

2022-02-24T17:54

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Санкции Евросоюза против России нелегитимны и неэффективны, заявили в МИД России."Европейский союз решил поддержать нелегитимную практику США по введению односторонних ограничительных мер в отношении России. Вместо анализа произошедшего и критического осмысления своей роли в ситуации в ДНР и ЛHP в Евросоюзе прибегли к санкционному инструментарию. Ошибочно полагая, что он эффективен", - говорится в заявлении ведомства."Вопреки общепринятым международным нормам, есовские рестрикции затронули и представителя МИД России", - добавили в министерстве.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774826963.html

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сша

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, сша, россия, евросоюз