https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774836329.html
Санкции ЕС против России неэффективны и нелегитимны, заявили в МИД
Санкции ЕС против России неэффективны и нелегитимны, заявили в МИД - РИА Новости, 24.02.2022
Санкции ЕС против России неэффективны и нелегитимны, заявили в МИД
Санкции Евросоюза против России нелегитимны и неэффективны, заявили в МИД России. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:44
2022-02-24T17:44
2022-02-24T17:54
обострение ситуации в днр и лнр
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донецкая народная республика
сша
россия
евросоюз
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Санкции Евросоюза против России нелегитимны и неэффективны, заявили в МИД России."Европейский союз решил поддержать нелегитимную практику США по введению односторонних ограничительных мер в отношении России. Вместо анализа произошедшего и критического осмысления своей роли в ситуации в ДНР и ЛHP в Евросоюзе прибегли к санкционному инструментарию. Ошибочно полагая, что он эффективен", - говорится в заявлении ведомства."Вопреки общепринятым международным нормам, есовские рестрикции затронули и представителя МИД России", - добавили в министерстве.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774826963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сша, россия, евросоюз
17:44 24.02.2022 (обновлено: 17:54 24.02.2022)
Санкции ЕС против России неэффективны и нелегитимны, заявили в МИД
В МИД заявили, что санкции ЕС против России неэффективны и нелегитимны