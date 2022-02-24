https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774835561.html
В МИД пообещали жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза
В МИД пообещали жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза - РИА Новости, 24.02.2022
В МИД пообещали жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза
Москва примет жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:43
2022-02-24T17:43
2022-02-24T17:49
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
евросоюз
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва примет жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза, заявило министерство иностранных дел России."Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры", - говорится в заявлении ведомства.
https://ria.ru/20220224/progress-1774817497.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, евросоюз
17:43 24.02.2022 (обновлено: 17:49 24.02.2022)
В МИД пообещали жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза
МИД: Россия примет жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза