https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774835561.html

В МИД пообещали жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза

В МИД пообещали жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза - РИА Новости, 24.02.2022

В МИД пообещали жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза

Москва примет жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:43

2022-02-24T17:43

2022-02-24T17:49

обострение ситуации в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

евросоюз

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва примет жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза, заявило министерство иностранных дел России."Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры", - говорится в заявлении ведомства.

https://ria.ru/20220224/progress-1774817497.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, евросоюз