https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774828363.html

В МИД прокомментировали угрозу санкций против России

В МИД прокомментировали угрозу санкций против России - РИА Новости, 24.02.2022

В МИД прокомментировали угрозу санкций против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, комментируя угрозы новых санкций в отношении России, что подготовка к этому шла все эти годы. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:19

2022-02-24T17:19

2022-02-24T17:37

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, комментируя угрозы новых санкций в отношении России, что подготовка к этому шла все эти годы."Если кто-то считал, что эти санкции, которые вводились в отношении нашей страны и во время украинских событий, и до украинских событий, а я напомню и отмены встреч российско-американских случились еще до 2014 года, на уровне саммитов, это было решение (экс-президента США Барака – ред.) Обамы, и ограничительные списки вводились до Украины, "список Магнитского" и многое другое", - сообщила Захарова в эфире телеканала "Россия 24"."Эти ограничения все уже существовали, а еще больше готовились и нужны были поводы. Так вот, если кто-то думает, что этого ничего не было и это начинается только сегодня или это было пять-семь лет назад, они ошибаются, шла массированная подготовка...", - добавила Захарова.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774828137.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, совет федерации рф, оон, санкции в отношении россии