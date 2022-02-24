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https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774828137.html
Постпред при ЕС заявил, что новые санкции ЕС встретят ответные шаги Москвы
Постпред при ЕС заявил, что новые санкции ЕС встретят ответные шаги Москвы - РИА Новости, 24.02.2022
Постпред при ЕС заявил, что новые санкции ЕС встретят ответные шаги Москвы
Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в ходе беседы с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефаном Санино предостерег от... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:19
2022-02-24T17:44
владимир чижов
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в ходе беседы с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефаном Санино предостерег от введения новых санкций, которые приводят только к ухудшению и без того сложных отношений между Москвой и Брюсселем.Европейский представитель проинформировал об уже принятых санкциях против РФ, а также об ограничительных мерах, по которым может быть принято политическое решение на экстренном саммите ЕС в четверг."С российской стороны был подчеркнут нелегитимный и неопределенный характер таких односторонних мер, которые способны лишь усугубить и без того тяжелую ситуацию в российско-есовских отношениях. Партнеры были предупреждены о том, что подобная линия неизбежно встретит ответные шаги с российской стороны", - говорится в сообщении российского представительства.
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владимир чижов, россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
17:19 24.02.2022 (обновлено: 17:44 24.02.2022)
 
Постпред при ЕС заявил, что новые санкции ЕС встретят ответные шаги Москвы

Постпред России при ЕС Чижов заявил, что новые санкции ЕС встретят ответные шаги Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в ходе беседы с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефаном Санино предостерег от введения новых санкций, которые приводят только к ухудшению и без того сложных отношений между Москвой и Брюсселем.
Европейский представитель проинформировал об уже принятых санкциях против РФ, а также об ограничительных мерах, по которым может быть принято политическое решение на экстренном саммите ЕС в четверг.
"С российской стороны был подчеркнут нелегитимный и неопределенный характер таких односторонних мер, которые способны лишь усугубить и без того тяжелую ситуацию в российско-есовских отношениях. Партнеры были предупреждены о том, что подобная линия неизбежно встретит ответные шаги с российской стороны", - говорится в сообщении российского представительства.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
17:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД пообещали жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Владимир ЧижовРоссияЕвросоюзВ миреСанкции в отношении России
 
 
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