https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774828137.html

Постпред при ЕС заявил, что новые санкции ЕС встретят ответные шаги Москвы

Постпред при ЕС заявил, что новые санкции ЕС встретят ответные шаги Москвы - РИА Новости, 24.02.2022

Постпред при ЕС заявил, что новые санкции ЕС встретят ответные шаги Москвы

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в ходе беседы с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефаном Санино предостерег от... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:19

2022-02-24T17:19

2022-02-24T17:44

владимир чижов

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в ходе беседы с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефаном Санино предостерег от введения новых санкций, которые приводят только к ухудшению и без того сложных отношений между Москвой и Брюсселем.Европейский представитель проинформировал об уже принятых санкциях против РФ, а также об ограничительных мерах, по которым может быть принято политическое решение на экстренном саммите ЕС в четверг."С российской стороны был подчеркнут нелегитимный и неопределенный характер таких односторонних мер, которые способны лишь усугубить и без того тяжелую ситуацию в российско-есовских отношениях. Партнеры были предупреждены о том, что подобная линия неизбежно встретит ответные шаги с российской стороны", - говорится в сообщении российского представительства.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774835561.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир чижов, россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии