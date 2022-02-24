17:19 24.02.2022 (обновлено: 17:44 24.02.2022)
Постпред при ЕС заявил, что новые санкции ЕС встретят ответные шаги Москвы
Постпред России при ЕС Чижов заявил, что новые санкции ЕС встретят ответные шаги Москвы
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в ходе беседы с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефаном Санино предостерег от введения новых санкций, которые приводят только к ухудшению и без того сложных отношений между Москвой и Брюсселем.
Европейский представитель проинформировал об уже принятых санкциях против РФ, а также об ограничительных мерах, по которым может быть принято политическое решение на экстренном саммите ЕС в четверг.
"С российской стороны был подчеркнут нелегитимный и неопределенный характер таких односторонних мер, которые способны лишь усугубить и без того тяжелую ситуацию в российско-есовских отношениях. Партнеры были предупреждены о том, что подобная линия неизбежно встретит ответные шаги с российской стороны", - говорится в сообщении российского представительства.
Опубликовано: Петр Попадюк