https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774802151.html
Правительство поможет попавшим под западные санкции российским компаниям
Правительство поможет попавшим под западные санкции российским компаниям - РИА Новости, 24.02.2022
Правительство поможет попавшим под западные санкции российским компаниям
У России достаточно финансовых ресурсов для поддержания экономической системы в условиях ограничений и внешних угроз, заявили в кабмине. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:05
2022-02-24T16:05
2022-02-24T16:28
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
признание днр и лнр в россии
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570309629_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57b7c24ea0999b0f0500cda6a10d90fa.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. У России достаточно финансовых ресурсов для поддержания экономической системы в условиях ограничений и внешних угроз, заявили в кабмине."Правительство Российской Федерации будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат", — говорится в сообщении.В правительстве также сказали, что разработали четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний.В частности, проведены имитации последствий введения ограничений, финрынки и крупнейшие компании полностью готовы к их реализации.Минфин и ЦБ продолжат следить за ситуацией, при необходимости будут приниматься дополнительные меры для финансовой стабильности.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Президент заверил, что обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/zanaves-1774757433.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570309629_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f14cfb939d6ebb7d0e66879f827994a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, признание днр и лнр в россии, донбасс
16:05 24.02.2022 (обновлено: 16:28 24.02.2022)
Правительство поможет попавшим под западные санкции российским компаниям
Правительство России поможет обеспечить устойчивость попавшим под санкции Запада компаниям
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. У России достаточно финансовых ресурсов для поддержания экономической системы в условиях ограничений и внешних угроз, заявили в кабмине.
"Правительство Российской Федерации
будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат", — говорится в сообщении.
В правительстве также сказали, что разработали четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний.
В частности, проведены имитации последствий введения ограничений, финрынки и крупнейшие компании полностью готовы к их реализации.
Минфин и ЦБ продолжат следить за ситуацией, при необходимости будут приниматься дополнительные меры для финансовой стабильности.
Ранее Владимир Путин
объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация. Президент заверил, что обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.