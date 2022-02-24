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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774802151.html
Правительство поможет попавшим под западные санкции российским компаниям
Правительство поможет попавшим под западные санкции российским компаниям - РИА Новости, 24.02.2022
Правительство поможет попавшим под западные санкции российским компаниям
У России достаточно финансовых ресурсов для поддержания экономической системы в условиях ограничений и внешних угроз, заявили в кабмине. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:05
2022-02-24T16:28
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
признание днр и лнр в россии
донбасс
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. У России достаточно финансовых ресурсов для поддержания экономической системы в условиях ограничений и внешних угроз, заявили в кабмине."Правительство Российской Федерации будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат", — говорится в сообщении.В правительстве также сказали, что разработали четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний.В частности, проведены имитации последствий введения ограничений, финрынки и крупнейшие компании полностью готовы к их реализации.Минфин и ЦБ продолжат следить за ситуацией, при необходимости будут приниматься дополнительные меры для финансовой стабильности.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Президент заверил, что обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Давид Андриясов
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экономика, россия, признание днр и лнр в россии, донбасс
16:05 24.02.2022 (обновлено: 16:28 24.02.2022)
 
Правительство поможет попавшим под западные санкции российским компаниям

Правительство России поможет обеспечить устойчивость попавшим под санкции Запада компаниям

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и здание Дома Правительства России
Вид на Москву-реку и здание Дома Правительства России - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вид на Москву-реку и здание Дома Правительства России
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. У России достаточно финансовых ресурсов для поддержания экономической системы в условиях ограничений и внешних угроз, заявили в кабмине.
"Правительство Российской Федерации будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат", — говорится в сообщении.
В правительстве также сказали, что разработали четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний.
В частности, проведены имитации последствий введения ограничений, финрынки и крупнейшие компании полностью готовы к их реализации.
Минфин и ЦБ продолжат следить за ситуацией, при необходимости будут приниматься дополнительные меры для финансовой стабильности.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россию невозможно закрыть "железным занавесом", заявили в Кремле
Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Президент заверил, что обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбасс
 
 
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