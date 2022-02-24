https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774802151.html

Правительство поможет попавшим под западные санкции российским компаниям

Правительство поможет попавшим под западные санкции российским компаниям - РИА Новости, 24.02.2022

Правительство поможет попавшим под западные санкции российским компаниям

У России достаточно финансовых ресурсов для поддержания экономической системы в условиях ограничений и внешних угроз, заявили в кабмине. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:05

2022-02-24T16:05

2022-02-24T16:28

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

признание днр и лнр в россии

донбасс

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. У России достаточно финансовых ресурсов для поддержания экономической системы в условиях ограничений и внешних угроз, заявили в кабмине."Правительство Российской Федерации будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат", — говорится в сообщении.В правительстве также сказали, что разработали четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний.В частности, проведены имитации последствий введения ограничений, финрынки и крупнейшие компании полностью готовы к их реализации.Минфин и ЦБ продолжат следить за ситуацией, при необходимости будут приниматься дополнительные меры для финансовой стабильности.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Президент заверил, что обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, россия, признание днр и лнр в россии, донбасс