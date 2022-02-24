https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774797159.html

ЕК пригрозила России оттоком капиталов и инфляцией

ЕК пригрозила России оттоком капиталов и инфляцией - РИА Новости, 24.02.2022

ЕК пригрозила России оттоком капиталов и инфляцией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала России "отток капиталов, инфляцию и замедление экономического развития" в результате новых санкций ЕС из-за... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:54

2022-02-24T15:54

2022-02-24T16:17

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в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала России "отток капиталов, инфляцию и замедление экономического развития" в результате новых санкций ЕС из-за Украины."Мы сегодня представим пакет масштабных санкций на утверждение европейским лидерам… Этот пакет включает финансовые санкции, которые сильно ограничат доступ России на рынок капиталов, они будут иметь тяжелые последствия на российскую экономику, которая и так столкнулась с сильным напряжением в последние недели. Это давление будет нарастать, снизятся темпы экономического роста России, увеличится инфляция и отток капитала, они приведут к постепенной деградации промышленного потенциала", - сказала она.Также, по словам Фон дер Ляйен, с критическими последствиями столкнется промышленность России из-за ограничений на экспорт технологий из ЕС.Лидеры стран ЕС соберутся в четверг вечером на экстренный саммит в Брюсселе, где планируется согласовать новый пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Планируется также проведение в четверг саммита G7.На пятницу запланирован экстренный виртуальный саммит лидеров стран НАТО, где будут обсуждать дополнительные шаги по "оборонительному" усилению альянса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, еврокомиссия, в мире