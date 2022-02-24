https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774795678.html

Санкции против России затронут военную и экономическую сферы, заявил Макрон

Санкции против России затронут военную и экономическую сферы, заявил Макрон - РИА Новости, 24.02.2022

Санкции против России затронут военную и экономическую сферы, заявил Макрон

Решения по мерам против России примут в четверг, во время заседания G7 и встречи Евросовета, а также на саммите НАТО, который состоится в ближайшие дни, заявил... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:47

2022-02-24T15:47

2022-02-24T16:24

в мире

россия

эммануэль макрон

украина

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771629646_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_297f38b1f95413fad77e68cd0f105716.jpg

ПАРИЖ, 24 фев — РИА Новости. Решения по мерам против России примут в четверг, во время заседания G7 и встречи Евросовета, а также на саммите НАТО, который состоится в ближайшие дни, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Санкции будут в военном плане, экономическом, а также энергетическом. Не будет никакой мягкости. Мы поддерживаем Украину без колебаний. И мы возьмем на себя всю ответственность, чтобы защитить суверенитет и безопасность наших европейских союзников", — сказал он, выступая с обращением к нации.До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал "самый жесткий" пакет ограничений против Москвы из-за ситуации на Украине. По его словам, "российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией".Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/putin-1774784504.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, эммануэль макрон, украина, франция