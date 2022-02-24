https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774795678.html
Санкции против России затронут военную и экономическую сферы, заявил Макрон
Санкции против России затронут военную и экономическую сферы, заявил Макрон - РИА Новости, 24.02.2022
Санкции против России затронут военную и экономическую сферы, заявил Макрон
Решения по мерам против России примут в четверг, во время заседания G7 и встречи Евросовета, а также на саммите НАТО, который состоится в ближайшие дни, заявил... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:47
2022-02-24T15:47
2022-02-24T16:24
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эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 24 фев — РИА Новости. Решения по мерам против России примут в четверг, во время заседания G7 и встречи Евросовета, а также на саммите НАТО, который состоится в ближайшие дни, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Санкции будут в военном плане, экономическом, а также энергетическом. Не будет никакой мягкости. Мы поддерживаем Украину без колебаний. И мы возьмем на себя всю ответственность, чтобы защитить суверенитет и безопасность наших европейских союзников", — сказал он, выступая с обращением к нации.До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал "самый жесткий" пакет ограничений против Москвы из-за ситуации на Украине. По его словам, "российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией".Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эммануэль макрон, украина, франция
15:47 24.02.2022 (обновлено: 16:24 24.02.2022)
Санкции против России затронут военную и экономическую сферы, заявил Макрон
Президент Франции Макрон: cанкции против России затронут военную и экономическую сферы
ПАРИЖ, 24 фев — РИА Новости. Решения по мерам против России примут в четверг, во время заседания G7 и встречи Евросовета, а также на саммите НАТО, который состоится в ближайшие дни, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Санкции будут в военном плане, экономическом, а также энергетическом. Не будет никакой мягкости. Мы поддерживаем Украину без колебаний. И мы возьмем на себя всю ответственность, чтобы защитить суверенитет и безопасность наших европейских союзников", — сказал он, выступая с обращением к нации.
До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал "самый жесткий" пакет ограничений против Москвы из-за ситуации на Украине. По его словам, "российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией".
Ранее Владимир Путин
объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.