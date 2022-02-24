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Санкции против России затронут военную и экономическую сферы, заявил Макрон
Санкции против России затронут военную и экономическую сферы, заявил Макрон - РИА Новости, 24.02.2022
Санкции против России затронут военную и экономическую сферы, заявил Макрон
Решения по мерам против России примут в четверг, во время заседания G7 и встречи Евросовета, а также на саммите НАТО, который состоится в ближайшие дни, заявил... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:47
2022-02-24T16:24
в мире
россия
эммануэль макрон
украина
франция
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ПАРИЖ, 24 фев — РИА Новости. Решения по мерам против России примут в четверг, во время заседания G7 и встречи Евросовета, а также на саммите НАТО, который состоится в ближайшие дни, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Санкции будут в военном плане, экономическом, а также энергетическом. Не будет никакой мягкости. Мы поддерживаем Украину без колебаний. И мы возьмем на себя всю ответственность, чтобы защитить суверенитет и безопасность наших европейских союзников", — сказал он, выступая с обращением к нации.До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал "самый жесткий" пакет ограничений против Москвы из-за ситуации на Украине. По его словам, "российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией".Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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в мире, россия, эммануэль макрон, украина, франция
15:47 24.02.2022 (обновлено: 16:24 24.02.2022)
 
Санкции против России затронут военную и экономическую сферы, заявил Макрон

Президент Франции Макрон: cанкции против России затронут военную и экономическую сферы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 фев — РИА Новости. Решения по мерам против России примут в четверг, во время заседания G7 и встречи Евросовета, а также на саммите НАТО, который состоится в ближайшие дни, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Санкции будут в военном плане, экономическом, а также энергетическом. Не будет никакой мягкости. Мы поддерживаем Украину без колебаний. И мы возьмем на себя всю ответственность, чтобы защитить суверенитет и безопасность наших европейских союзников", — сказал он, выступая с обращением к нации.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:13В мире
В Кремле отреагировали на возможные санкции ЕС в отношении Путина
До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал "самый жесткий" пакет ограничений против Москвы из-за ситуации на Украине. По его словам, "российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией".
Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреРоссияЭммануэль МакронУкраинаФранция
 
 
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