https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774793755.html

Санкции против России будут очень жесткими, заявил премьер Италии

Санкции против России будут очень жесткими, заявил премьер Италии - РИА Новости, 24.02.2022

Санкции против России будут очень жесткими, заявил премьер Италии

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что действия России на Украине делают диалог по разрешению кризиса невозможным, потребовав вывести российские войска... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:39

2022-02-24T15:39

2022-02-24T15:57

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

в мире

россия

италия

владимир путин

марио драги

ситуация в днр и лнр

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РИМ, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что действия России на Украине делают диалог по разрешению кризиса невозможным, потребовав вывести российские войска за пределы украинской территории."Италия разделяет позицию, которую неоднократно выражали наши союзники, в желании найти мирное решение кризиса. Я всегда считал, что любая форма диалога носит искренний характер и в особенности, полезна. Но опыт этих дней показывает, что действия российского правительства делают этот диалог по факту невозможным. Италия, ЕС и все союзники требуют от президента Путина немедленно положить конец кровопролитию и вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины", - заявил он в обращении, которое было показано в эфире итальянского телевидения."Мы примем решение об очень жестком пакете санкций против России. Мы неоднократно заявляли на всех форумах, что готовы ввести суровые последствия, если Россия, как это, к сожалению, произошло, отвергнет наши попытки политического урегулирования кризиса. Настало время выложить их на стол. По этой позиции Италия полностью солидарна с партнерами", - подчеркнул он.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774787039.html

https://ria.ru/20220224/gazoprovod-1774679718.html

россия

италия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, италия, владимир путин, марио драги, ситуация в днр и лнр