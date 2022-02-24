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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774793755.html
Санкции против России будут очень жесткими, заявил премьер Италии
Санкции против России будут очень жесткими, заявил премьер Италии - РИА Новости, 24.02.2022
Санкции против России будут очень жесткими, заявил премьер Италии
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что действия России на Украине делают диалог по разрешению кризиса невозможным, потребовав вывести российские войска... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:39
2022-02-24T15:57
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
в мире
россия
италия
владимир путин
марио драги
ситуация в днр и лнр
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РИМ, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что действия России на Украине делают диалог по разрешению кризиса невозможным, потребовав вывести российские войска за пределы украинской территории."Италия разделяет позицию, которую неоднократно выражали наши союзники, в желании найти мирное решение кризиса. Я всегда считал, что любая форма диалога носит искренний характер и в особенности, полезна. Но опыт этих дней показывает, что действия российского правительства делают этот диалог по факту невозможным. Италия, ЕС и все союзники требуют от президента Путина немедленно положить конец кровопролитию и вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины", - заявил он в обращении, которое было показано в эфире итальянского телевидения."Мы примем решение об очень жестком пакете санкций против России. Мы неоднократно заявляли на всех форумах, что готовы ввести суровые последствия, если Россия, как это, к сожалению, произошло, отвергнет наши попытки политического урегулирования кризиса. Настало время выложить их на стол. По этой позиции Италия полностью солидарна с партнерами", - подчеркнул он.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774787039.html
https://ria.ru/20220224/gazoprovod-1774679718.html
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санкции в отношении россии, в мире, россия, италия, владимир путин, марио драги, ситуация в днр и лнр
15:39 24.02.2022 (обновлено: 15:57 24.02.2022)
 
Санкции против России будут очень жесткими, заявил премьер Италии

Премьер Италии Драги: действия России делают диалог невозможным, санкции будут жесткими

© AP Photo / Michael ProbstПремьер Италии Марио Драги
Премьер Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Michael Probst
Премьер Италии Марио Драги
Читать ria.ru в
РИМ, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что действия России на Украине делают диалог по разрешению кризиса невозможным, потребовав вывести российские войска за пределы украинской территории.
"Италия разделяет позицию, которую неоднократно выражали наши союзники, в желании найти мирное решение кризиса. Я всегда считал, что любая форма диалога носит искренний характер и в особенности, полезна. Но опыт этих дней показывает, что действия российского правительства делают этот диалог по факту невозможным. Италия, ЕС и все союзники требуют от президента Путина немедленно положить конец кровопролитию и вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины", - заявил он в обращении, которое было показано в эфире итальянского телевидения.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Британия и союзники представят пакет санкций против российской экономики
"Мы примем решение об очень жестком пакете санкций против России. Мы неоднократно заявляли на всех форумах, что готовы ввести суровые последствия, если Россия, как это, к сожалению, произошло, отвергнет наши попытки политического урегулирования кризиса. Настало время выложить их на стол. По этой позиции Италия полностью солидарна с партнерами", - подчеркнул он.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Процесс сварки на борту трубоукладочного судна C10 во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:37
Санкции сделали запуск "Северного потока — 2" невозможным, заявили в ФРГ
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииВ миреРоссияИталияВладимир ПутинМарио ДрагиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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