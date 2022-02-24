https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774787039.html

Британия и союзники представят пакет санкций против российской экономики

Британия и союзники представят пакет санкций против российской экономики - РИА Новости, 24.02.2022

Британия и союзники представят пакет санкций против российской экономики

Великобритания и союзники в четверг представят пакет санкций против российской экономики, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в обращении к нации в... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:21

2022-02-24T15:21

2022-02-24T15:21

обострение ситуации в днр и лнр

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борис джонсон

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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания и союзники в четверг представят пакет санкций против российской экономики, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в обращении к нации в связи со специальной операцией РФ по демилитаризации Украины.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает."Сегодня совместно с нашими союзниками мы согласуем масштабный пакет экономических санкций, разработанных вовремя, чтобы ослабить российскую экономику. И с этой целью мы также должны коллективно прекратить зависимость от российской нефти и газа, которые слишком долго давали Путину власть над западной политикой", - сказал Джонсон. По его словам, "идёт масштабное вторжение" России на Украину.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, великобритания, борис джонсон