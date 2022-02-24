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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774787039.html
Британия и союзники представят пакет санкций против российской экономики
Британия и союзники представят пакет санкций против российской экономики - РИА Новости, 24.02.2022
Британия и союзники представят пакет санкций против российской экономики
Великобритания и союзники в четверг представят пакет санкций против российской экономики, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в обращении к нации в... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:21
2022-02-24T15:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
великобритания
борис джонсон
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания и союзники в четверг представят пакет санкций против российской экономики, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в обращении к нации в связи со специальной операцией РФ по демилитаризации Украины.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает."Сегодня совместно с нашими союзниками мы согласуем масштабный пакет экономических санкций, разработанных вовремя, чтобы ослабить российскую экономику. И с этой целью мы также должны коллективно прекратить зависимость от российской нефти и газа, которые слишком долго давали Путину власть над западной политикой", - сказал Джонсон. По его словам, "идёт масштабное вторжение" России на Украину.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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в мире, россия, великобритания, борис джонсон
15:21 24.02.2022
 
Британия и союзники представят пакет санкций против российской экономики

Премьер Джонсон: Британия и союзники представят пакет санкций против российской экономики

© REUTERS / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания и союзники в четверг представят пакет санкций против российской экономики, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в обращении к нации в связи со специальной операцией РФ по демилитаризации Украины.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
"Сегодня совместно с нашими союзниками мы согласуем масштабный пакет экономических санкций, разработанных вовремя, чтобы ослабить российскую экономику. И с этой целью мы также должны коллективно прекратить зависимость от российской нефти и газа, которые слишком долго давали Путину власть над западной политикой", - сказал Джонсон. По его словам, "идёт масштабное вторжение" России на Украину.
В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Евросоюзе оценили вероятность отключения России от SWIFT
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВеликобританияБорис Джонсон
 
 
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