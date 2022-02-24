Британия и союзники представят пакет санкций против российской экономики
Премьер Джонсон: Британия и союзники представят пакет санкций против российской экономики
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания и союзники в четверг представят пакет санкций против российской экономики, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в обращении к нации в связи со специальной операцией РФ по демилитаризации Украины.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
"Сегодня совместно с нашими союзниками мы согласуем масштабный пакет экономических санкций, разработанных вовремя, чтобы ослабить российскую экономику. И с этой целью мы также должны коллективно прекратить зависимость от российской нефти и газа, которые слишком долго давали Путину власть над западной политикой", - сказал Джонсон. По его словам, "идёт масштабное вторжение" России на Украину.
В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Влада Копылова