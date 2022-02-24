https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774781306.html

Власти Северной Македонии поддержат санкции против России

Власти Северной Македонии поддержат санкции против России - РИА Новости, 24.02.2022

Власти Северной Македонии поддержат санкции против России

Власти Северной Македонии поддержат санкции ЕС против России, заявил глава МИД республики Буяр Османи. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:04

2022-02-24T15:04

2022-02-24T15:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

северная македония

украина

россия

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БЕЛГРАД, 24 фев – РИА Новости. Власти Северной Македонии поддержат санкции ЕС против России, заявил глава МИД республики Буяр Османи."В ответ на сегодняшнее необоснованное вторжение России на Украину, правительство Северной Македонии только что приняло решение поддержать пакет санкций ЕС против России. Более того, Северная Македония присоединится ко всем решениям общей внешней политики и политики безопасности ЕС в отношении территориальной целостности Украины в 100%-м объеме союзничества с ЕС", - написал Османи в Twitter.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774750749.html

северная македония

украина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, северная македония, украина, россия