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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774781306.html
Власти Северной Македонии поддержат санкции против России
Власти Северной Македонии поддержат санкции против России - РИА Новости, 24.02.2022
Власти Северной Македонии поддержат санкции против России
Власти Северной Македонии поддержат санкции ЕС против России, заявил глава МИД республики Буяр Османи. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:04
2022-02-24T15:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
северная македония
украина
россия
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БЕЛГРАД, 24 фев – РИА Новости. Власти Северной Македонии поддержат санкции ЕС против России, заявил глава МИД республики Буяр Османи."В ответ на сегодняшнее необоснованное вторжение России на Украину, правительство Северной Македонии только что приняло решение поддержать пакет санкций ЕС против России. Более того, Северная Македония присоединится ко всем решениям общей внешней политики и политики безопасности ЕС в отношении территориальной целостности Украины в 100%-м объеме союзничества с ЕС", - написал Османи в Twitter.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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северная македония
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Влада Копылова
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в мире, северная македония, украина, россия
15:04 24.02.2022 (обновлено: 15:40 24.02.2022)
 
Власти Северной Македонии поддержат санкции против России

Власти Северной Македонии поддержат санкции Евросоюза против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГород Скопье
Город Скопье - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Город Скопье
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 фев – РИА Новости. Власти Северной Македонии поддержат санкции ЕС против России, заявил глава МИД республики Буяр Османи.
"В ответ на сегодняшнее необоснованное вторжение России на Украину, правительство Северной Македонии только что приняло решение поддержать пакет санкций ЕС против России. Более того, Северная Македония присоединится ко всем решениям общей внешней политики и политики безопасности ЕС в отношении территориальной целостности Украины в 100%-м объеме союзничества с ЕС", - написал Османи в Twitter.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Евросоюз уже сегодня примет новые санкции против России, заявил Шольц
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
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