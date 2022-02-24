https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774766124.html
В Кремле прокомментировали идею санкций против Путина и правительства
В Кремле прокомментировали идею санкций против Путина и правительства - РИА Новости, 24.02.2022
В Кремле прокомментировали идею санкций против Путина и правительства
В Кремле негативно относятся к санкциям Запада против Путина и кабинета министров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:25
2022-02-24T14:25
2022-02-24T14:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Кремле негативно относятся к санкциям Запада против Путина и кабинета министров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам.Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что санкции ЕС должны быть направлены против президента России Владимира Путина и его правительства из-за операции на Украине."Негативно", - заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к предложению премьер-министра Нидерландов по введению санкций против Путина и российского правительства."Давайте анализировать события и просчитывать дальнейшие шаги по мере поступления проблемы", - добавил Песков, отвечая на вопрос, последует ли ответная реакция России.
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774750749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
В Кремле прокомментировали идею санкций против Путина и правительства
Пресс-секретарь Песков: негативно относимся к идее санкций против Путина и правительства