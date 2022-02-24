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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774766124.html
В Кремле прокомментировали идею санкций против Путина и правительства
В Кремле прокомментировали идею санкций против Путина и правительства - РИА Новости, 24.02.2022
В Кремле прокомментировали идею санкций против Путина и правительства
В Кремле негативно относятся к санкциям Запада против Путина и кабинета министров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:25
2022-02-24T14:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
владимир путин
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Кремле негативно относятся к санкциям Запада против Путина и кабинета министров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам.Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что санкции ЕС должны быть направлены против президента России Владимира Путина и его правительства из-за операции на Украине."Негативно", - заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к предложению премьер-министра Нидерландов по введению санкций против Путина и российского правительства."Давайте анализировать события и просчитывать дальнейшие шаги по мере поступления проблемы", - добавил Песков, отвечая на вопрос, последует ли ответная реакция России.
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в мире, россия, владимир путин, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
14:25 24.02.2022
 
В Кремле прокомментировали идею санкций против Путина и правительства

Пресс-секретарь Песков: негативно относимся к идее санкций против Путина и правительства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Кремле негативно относятся к санкциям Запада против Путина и кабинета министров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что санкции ЕС должны быть направлены против президента России Владимира Путина и его правительства из-за операции на Украине.
"Негативно", - заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к предложению премьер-министра Нидерландов по введению санкций против Путина и российского правительства.
"Давайте анализировать события и просчитывать дальнейшие шаги по мере поступления проблемы", - добавил Песков, отвечая на вопрос, последует ли ответная реакция России.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Евросоюз уже сегодня примет новые санкции против России, заявил Шольц
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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