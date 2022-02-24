https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774766124.html

В Кремле прокомментировали идею санкций против Путина и правительства

В Кремле прокомментировали идею санкций против Путина и правительства - РИА Новости, 24.02.2022

В Кремле прокомментировали идею санкций против Путина и правительства

В Кремле негативно относятся к санкциям Запада против Путина и кабинета министров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:25

2022-02-24T14:25

2022-02-24T14:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

владимир путин

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Кремле негативно относятся к санкциям Запада против Путина и кабинета министров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам.Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что санкции ЕС должны быть направлены против президента России Владимира Путина и его правительства из-за операции на Украине."Негативно", - заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к предложению премьер-министра Нидерландов по введению санкций против Путина и российского правительства."Давайте анализировать события и просчитывать дальнейшие шаги по мере поступления проблемы", - добавил Песков, отвечая на вопрос, последует ли ответная реакция России.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774750749.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, владимир путин, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии