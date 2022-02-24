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Премьер Нидерландов призвал к санкциям против Путина
Премьер Нидерландов призвал к санкциям против Путина - РИА Новости, 24.02.2022
Премьер Нидерландов призвал к санкциям против Путина
Санкции ЕС должны быть направлены против президента России Владимира Путина и его правительство из-за военной операции на Украине, заявил премьер-министр... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:41
2022-02-24T13:53
в мире
санкции
санкции в отношении россии
владимир путин
россия
украина
донбасс
нидерланды
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Санкции ЕС должны быть направлены против президента России Владимира Путина и его правительство из-за военной операции на Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.Нидерландский премьер считает, что ЕС должен ввести "максимально жесткие" санкции в отношении РФ."Они будут нацелены на Путина и его правительство, а не на Россию, нам придется сильно ударить по нему", - цитирует Рютте голландское издание Algeemen Dagblad.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/swift-1774745859.html
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в мире, санкции, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, украина, донбасс, нидерланды, евросоюз, марк рютте
13:41 24.02.2022 (обновлено: 13:53 24.02.2022)
 
Премьер Нидерландов призвал к санкциям против Путина

Премьер Нидерландов Рютте призвал ЕС к санкциям против Путина и российского правительства

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаг Нидерландов
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Санкции ЕС должны быть направлены против президента России Владимира Путина и его правительство из-за военной операции на Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Нидерландский премьер считает, что ЕС должен ввести "максимально жесткие" санкции в отношении РФ.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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В Евросоюзе оценили вероятность отключения России от SWIFT
"Они будут нацелены на Путина и его правительство, а не на Россию, нам придется сильно ударить по нему", - цитирует Рютте голландское издание Algeemen Dagblad.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Евросоюз уже сегодня примет новые санкции против России, заявил Шольц
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреСанкцииСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассНидерландыЕвросоюзМарк Рютте
 
 
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