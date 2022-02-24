https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774748109.html

Премьер Нидерландов призвал к санкциям против Путина

Премьер Нидерландов призвал к санкциям против Путина - РИА Новости, 24.02.2022

Премьер Нидерландов призвал к санкциям против Путина

Санкции ЕС должны быть направлены против президента России Владимира Путина и его правительство из-за военной операции на Украине, заявил премьер-министр... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:41

2022-02-24T13:41

2022-02-24T13:53

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санкции в отношении россии

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донбасс

нидерланды

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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Санкции ЕС должны быть направлены против президента России Владимира Путина и его правительство из-за военной операции на Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.Нидерландский премьер считает, что ЕС должен ввести "максимально жесткие" санкции в отношении РФ."Они будут нацелены на Путина и его правительство, а не на Россию, нам придется сильно ударить по нему", - цитирует Рютте голландское издание Algeemen Dagblad.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/swift-1774745859.html

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774750749.html

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украина

донбасс

нидерланды

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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