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ЕС согласует "самый жесткий" пакет санкций против России, заявил Боррель

ЕС согласует "самый жесткий" пакет санкций против России, заявил Боррель - РИА Новости, 24.02.2022

ЕС согласует "самый жесткий" пакет санкций против России, заявил Боррель

Лидеры ЕС на саммите в четверг рассмотрят самый жесткий в истории пакет санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:16

2022-02-24T11:16

2022-02-24T12:01

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в четверг рассмотрят самый жесткий в истории пакет санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Мы ответим в самой решительной манере. Глава Евросовета созвал саммит ЕС сегодня вечером. На саммите будет получено политическое согласие на принятие самого мощного пакета санкций, который мы когда-либо применяли", — сказал он журналистам.Боррель также пообещал, что будет находиться в контакте с партнерами ЕС во всем мире, чтобы гарантировать единый ответ России. "Российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией", — пообещал он.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, евросовет, жозеп боррель