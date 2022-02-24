11:16 24.02.2022 (обновлено: 12:01 24.02.2022)
ЕС согласует "самый жесткий" пакет санкций против России, заявил Боррель
Боррель заявил, что ЕС согласует "самый жесткий" в истории пакет санкций против России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в четверг рассмотрят самый жесткий в истории пакет санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы ответим в самой решительной манере. Глава Евросовета созвал саммит ЕС сегодня вечером. На саммите будет получено политическое согласие на принятие самого мощного пакета санкций, который мы когда-либо применяли", — сказал он журналистам.
Боррель также пообещал, что будет находиться в контакте с партнерами ЕС во всем мире, чтобы гарантировать единый ответ России. "Российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией", — пообещал он.
Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Ольга Маркова