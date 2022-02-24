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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ЕС согласует "самый жесткий" пакет санкций против России, заявил Боррель
ЕС согласует "самый жесткий" пакет санкций против России, заявил Боррель - РИА Новости, 24.02.2022
ЕС согласует "самый жесткий" пакет санкций против России, заявил Боррель
Лидеры ЕС на саммите в четверг рассмотрят самый жесткий в истории пакет санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:16
2022-02-24T12:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
евросовет
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в четверг рассмотрят самый жесткий в истории пакет санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Мы ответим в самой решительной манере. Глава Евросовета созвал саммит ЕС сегодня вечером. На саммите будет получено политическое согласие на принятие самого мощного пакета санкций, который мы когда-либо применяли", — сказал он журналистам.Боррель также пообещал, что будет находиться в контакте с партнерами ЕС во всем мире, чтобы гарантировать единый ответ России. "Российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией", — пообещал он.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, евросовет, жозеп боррель
11:16 24.02.2022 (обновлено: 12:01 24.02.2022)
 
ЕС согласует "самый жесткий" пакет санкций против России, заявил Боррель

Боррель заявил, что ЕС согласует "самый жесткий" в истории пакет санкций против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в четверг рассмотрят самый жесткий в истории пакет санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы ответим в самой решительной манере. Глава Евросовета созвал саммит ЕС сегодня вечером. На саммите будет получено политическое согласие на принятие самого мощного пакета санкций, который мы когда-либо применяли", — сказал он журналистам.
Боррель также пообещал, что будет находиться в контакте с партнерами ЕС во всем мире, чтобы гарантировать единый ответ России. "Российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией", — пообещал он.
Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЕвросоветЖозеп Боррель
 
 
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