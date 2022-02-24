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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774684050.html
ЕК предложит новые санкции против стратегических секторов экономики России
ЕК предложит новые санкции против стратегических секторов экономики России - РИА Новости, 24.02.2022
ЕК предложит новые санкции против стратегических секторов экономики России
Еврокомиссия предложит на утверждение лидерам стран Евросоюза новый пакет санкций против России, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:51
2022-02-24T11:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
экономика
еврокомиссия
евросоюз
украина
донбасс
россия
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Еврокомиссия предложит на утверждение лидерам стран Евросоюза новый пакет санкций против России, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."С этим пакетом мы нацелимся на стратегические сектора российской экономики, блокируя их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России. Мы ослабим российскую экономическую базу и ее возможности модернизироваться. Кроме того, мы заморозим российские активы в Евросоюзе и остановим доступ российских банков к европейскому финансовому рынку", — отметила она.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.США и Евросоюз анонсировали принятие новых пакетов санкций.На этом фоне российский рынок акций утром обвалился более чем на 11%, курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля. Московская и Санкт-Петербургская биржи приостанавливали торги. В столице они возобновились в 10:00: доллар подскакивал выше 86 рублей, евро — до 99,99 рубля.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Накануне лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, экономика, еврокомиссия, евросоюз, украина, донбасс, россия
10:51 24.02.2022 (обновлено: 11:14 24.02.2022)
 
ЕК предложит новые санкции против стратегических секторов экономики России

Еврокомиссия предложит новые санкции против стратегических секторов российской экономики

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран — участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран — участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран — участниц саммита ЕС в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Еврокомиссия предложит на утверждение лидерам стран Евросоюза новый пакет санкций против России, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"С этим пакетом мы нацелимся на стратегические сектора российской экономики, блокируя их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России. Мы ослабим российскую экономическую базу и ее возможности модернизироваться. Кроме того, мы заморозим российские активы в Евросоюзе и остановим доступ российских банков к европейскому финансовому рынку", — отметила она.
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с марта 2020 года
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.
США и Евросоюз анонсировали принятие новых пакетов санкций.
На этом фоне российский рынок акций утром обвалился более чем на 11%, курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля. Московская и Санкт-Петербургская биржи приостанавливали торги. В столице они возобновились в 10:00: доллар подскакивал выше 86 рублей, евро — до 99,99 рубля.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Обострение ситуации в Донбассе

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Накануне лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Минобороны сообщило, что средства ПВО Украины подавлены
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЭкономикаЕврокомиссияЕвросоюзУкраинаДонбассРоссия
 
 
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