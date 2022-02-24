https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774673577.html

Австралия ввела санкции против России

Австралия ввела санкции против России - РИА Новости, 24.02.2022

Австралия ввела санкции против России

Австралия вводит новые санкции против России, они могут коснуться 300 членов российского парламента, заявил в четверг австралийский премьер-министр Скотт... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:20

2022-02-24T10:20

2022-02-24T10:20

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Австралия вводит новые санкции против России, они могут коснуться 300 членов российского парламента, заявил в четверг австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в эфире телеканала SBS."Сейчас мы идем дальше в введении санкций против еще 25 лиц, включая военачальников, заместителей министра обороны и российских наемников, ответственных за не спровоцированную и неприемлемую агрессию, а также четырех лиц, причастных к разработкам и продаже военных технологий и вооружений", - сказал Моррисон.По его словам, вводятся ограничения на австралийские инвестиции в отношении еще четырех финансовых организаций России."Санкции могут быть расширены и коснуться 300 членов российского парламента", - объявил Моррисон. По его словам, этот вопрос он уже обсуждал в министерстве иностранных дел и торговли Австралии.Накануне, как напомнил премьер, он объявил санкции и запрет на пересечение границы против восьми членов Совета безопасности России, австралийские компании не могут иметь дело с пятью российскими банками вдобавок к ограничениям инвестиций в ВЭБ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, донбасс, австралия, в мире