ЕС ввел санкции против нескольких сотен россиян за признание ДНР и ЛНР
Евросоюз ввел санкции против более чем 350 россиян за признание ДНР и ЛНР
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Европейский союз в среду ввел новый санкционный пакет за признание Россией независимости ДНР и ЛНР, в котором оказались более трехсот депутатов Госдумы, а также 22 физлица и четыре организации.
Под санкции, в частности, попали главред МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, официальный представитель МИД России Мария Захарова, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, вице-премьер России Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, сенатор Алексей Пушков, глава Минобороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Дмитрий Григоренко, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, главнокомандующий Сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин. В числе попавших под санкции парламентариев числятся глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты Анатолий Вассерман, Вячеслав Фетисов.
Среди оказавшихся под санкциями ЕС организаций значатся "Агентство интернет-исследований", банки "Россия", Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ.
Политическое решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР главы МИД ЕС согласовали во вторник на совещании в Париже. В ЕС пояснили, что под ограничительными мерами, в частности, оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.
Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с неподконтрольными Украине территориями Донбасса.
Под санкции, в частности, попали главред МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, официальный представитель МИД России Мария Захарова, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, вице-премьер России Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, сенатор Алексей Пушков, глава Минобороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Дмитрий Григоренко, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, главнокомандующий Сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин. В числе попавших под санкции парламентариев числятся глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты Анатолий Вассерман, Вячеслав Фетисов.
Среди оказавшихся под санкциями ЕС организаций значатся "Агентство интернет-исследований", банки "Россия", Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ.
Политическое решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР главы МИД ЕС согласовали во вторник на совещании в Париже. В ЕС пояснили, что под ограничительными мерами, в частности, оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.
Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с неподконтрольными Украине территориями Донбасса.
Изначально в ЕС сообщили, что в список новых санкций решили внести 351 парламентария и 27 физлиц и организаций. Однако в опубликованном в официальном журнале документе число фигурантов оказалось меньше – 336 депутатов Госдумы и 26 физлиц и организаций. Новый список был добавлен к уже существующему с 2014 года санкционному режиму Евросоюза, предусматривающему введение ограничительных мер "за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины". До 23 февраля в нем уже значились 193 физлица и 48 организаций. Соответственно, тех фигурантов, кто уже мог находиться в данном списке, снова в него не вносили.
Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов на территории союза для физлиц, а также замораживание активов организаций. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
Формально санкции ЕС в рамках этого режима действуют до 15 марта 2022 года. Они были в очередной раз автоматически продлены на шесть месяцев 15 сентября 2021 года. Следующее продление может быть объявлено в конце февраля или в начале марта.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов на территории союза для физлиц, а также замораживание активов организаций. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
Формально санкции ЕС в рамках этого режима действуют до 15 марта 2022 года. Они были в очередной раз автоматически продлены на шесть месяцев 15 сентября 2021 года. Следующее продление может быть объявлено в конце февраля или в начале марта.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
Опубликовано: Максим Горбачев